Noi controverse cu suspectul atacului din Washington. Ce a fost omis înainte de intrarea afganului în SUA

Declarațiile au fost făcute de directorul Centrului Naţional de Antiterorism al SUA, Joe Kent, transmite EFE. Cu toate acestea, Kent a precizat că verificarea lui Rahmanullah Lakanwal s-a făcut exclusiv pentru ca acesta să poată colabora cu o unitate militară susţinută de CIA în Afganistan, dar nu pentru a i se putea permite să trăiască în Statele Unite, unde a ajuns în anul 2021 prin intermediul programului "Operation Allies Welcome". Programul "Operation Allies Welcome" a sprijinit cetăţenii afgani, ca urmare a retragerii militare americane din această ţară.

Kent a scris pe reţelele socialae că "este adevărat că teroristul care a comis atacul din D.C. a fost 'verificat' de comunitatea de informaţii".

Ce detalii nu au fost verificate despre suspectul afgan

"Totuşi, l-au verificat doar pentru a putea activa ca soldat în lupta împotriva talibanilor, AQ (Al-Qaida) şi ISIS (Statul Islamic) ÎN Afganistan, NU i-au verificat capacitatea de a veni în Statele Unite şi de a trăi printre noi ca vecin, de a se integra în comunităţile noastre sau, la un moment dat, de a deveni cetăţean", a menționat oficialul american.

Noi controverse cu originea presupusului autor al atacului asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale din Washington

Informaţia apare pe măsură ce controversa creşte despre originea presupusului autor al atacului armat de miercuri asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale din Washington. Un soldat a fost ucis, iar altul este în continuare în stare critică.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat vina pe predecesorul său, Joe Biden (2021-2025), pentru afluxul de afgani în SUA, în anul 2021. El a ordonat oprirea imigraţiei din "toate ţările lumii a treia".

I s-a acordat azil la începutul lui 2025

Însă Washington Post a relatat vineri că autorităţile antiteroriste l-au verificat pe Lakanwal înainte de intrarea sa în Statele Unite, unde i s-a acordat azil la începutul acestui anl 2025, adică în mandatul lui Donald Trump.

Directorul Centrului Naţional Antiterorist l-a acuzat pe Biden de o scădere a standardelor de verificare a migranţilor, fapt care a dus la "admiterea rapidă a peste 85.000 de afgani, inclusiv persoane cu origini similare cu cele ale atacatorului".

"O imigraţie mai amplă", în mandatul lui Biden

El a mai subliniat că "o imigraţie mai amplă" din ţările cu majoritate musulmană a avut loc în mandatul lui Biden, cu peste două milioane de persoane intrând în timpul administraţiei sale "cu o verificare minimă".

"Ordinul preşedintelui Trump de a reinspecta şi elimina persoanele aduse ilegal în timpul lui Biden, care ne-au inundat ţara pentru a ne copleşi comunităţile şi a ne epuiza resursele, reprezintă conducerea fermă şi decisivă de care naţiunea noastră are nevoie disperată", a spus Kent, notează Agerpres.

Vezi și - Bărbatul suspectat de împușcarea celor doi soldați din Garda Națională, în apropierea Casei Albe, a lucrat cu CIA în Afganistan