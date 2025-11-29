€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Noi controverse cu suspectul atacului din Washington. Ce a fost omis înainte de intrarea afganului în SUA
Data actualizării: 11:57 29 Noi 2025 | Data publicării: 11:56 29 Noi 2025

Noi controverse cu suspectul atacului din Washington. Ce a fost omis înainte de intrarea afganului în SUA
Autor: Andrei Itu

atac armat sua langa casa alba Atac armat SUA, lângă Casa Albă/ Captură video @Nikolrem, X
 

Funcţionari din serviciile de informaţii americane l-au verificat pe afganul care a deschis focul asupra unor membri ai Gărzii Naţionale săptămâna aceasta la Washington, D.C., înainte de intrarea lui în SUA.

Declarațiile au fost făcute de directorul Centrului Naţional de Antiterorism al SUA, Joe Kent, transmite EFE. Cu toate acestea, Kent a precizat că verificarea lui Rahmanullah Lakanwal s-a făcut exclusiv pentru ca acesta să poată colabora cu o unitate militară susţinută de CIA în Afganistan, dar nu pentru a i se putea permite să trăiască în Statele Unite, unde a ajuns în anul 2021 prin intermediul programului "Operation Allies Welcome". Programul "Operation Allies Welcome"  a sprijinit cetăţenii afgani, ca urmare a retragerii militare americane din această ţară.

Kent a scris pe reţelele socialae că "este adevărat că teroristul care a comis atacul din D.C. a fost 'verificat' de comunitatea de informaţii".

Ce detalii nu au fost verificate despre suspectul afgan

"Totuşi, l-au verificat doar pentru a putea activa ca soldat în lupta împotriva talibanilor, AQ (Al-Qaida) şi ISIS (Statul Islamic) ÎN Afganistan, NU i-au verificat capacitatea de a veni în Statele Unite şi de a trăi printre noi ca vecin, de a se integra în comunităţile noastre sau, la un moment dat, de a deveni cetăţean", a menționat oficialul american.

Noi controverse cu originea presupusului autor al atacului asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale din Washington

Informaţia apare pe măsură ce controversa creşte despre originea presupusului autor al atacului armat de miercuri asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale din Washington. Un soldat a fost ucis, iar altul este în continuare în stare critică.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat vina pe predecesorul său, Joe Biden (2021-2025), pentru afluxul de afgani în SUA, în anul 2021. El a ordonat oprirea imigraţiei din "toate ţările lumii a treia".

I s-a acordat azil la începutul lui 2025

Însă Washington Post a relatat vineri că autorităţile antiteroriste l-au verificat pe Lakanwal înainte de intrarea sa în Statele Unite, unde i s-a acordat azil la începutul acestui anl 2025, adică în mandatul lui Donald Trump.

Directorul Centrului Naţional Antiterorist l-a acuzat pe Biden de o scădere a standardelor de verificare a migranţilor, fapt care a dus la "admiterea rapidă a peste 85.000 de afgani, inclusiv persoane cu origini similare cu cele ale atacatorului".

"O imigraţie mai amplă", în mandatul lui Biden

El a mai subliniat că "o imigraţie mai amplă" din ţările cu majoritate musulmană a avut loc în mandatul lui Biden, cu peste două milioane de persoane intrând în timpul administraţiei sale "cu o verificare minimă".

"Ordinul preşedintelui Trump de a reinspecta şi elimina persoanele aduse ilegal în timpul lui Biden, care ne-au inundat ţara pentru a ne copleşi comunităţile şi a ne epuiza resursele, reprezintă conducerea fermă şi decisivă de care naţiunea noastră are nevoie disperată", a spus Kent, notează Agerpres.

Vezi și - Bărbatul suspectat de împușcarea celor doi soldați din Garda Națională, în apropierea Casei Albe, a lucrat cu CIA în Afganistan

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

suspect afgan
sua
washington
atac armat
joe kent
cia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Wizz Air, informare de ultimă oră către toți pasagerii
Publicat acum 28 minute
Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea: Mihaela Bilic vine cu soluția
Publicat acum 32 minute
Birocrația UE pune la pământ IMM-urile, avertizează eurodeputata Georgiana Teodorescu. Răspuns năucitor primit la o interpelare urgentă
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Cum a apărat-o Viorica Dăncilă pe Oana Țoiu în China. Lecția pe care a ratat-o ministrul de Externe VIDEO
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Ultima șansă pentru salvarea USR de ei înșiși. Ion Aion critică dur partidul "orgolii de nimic"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close