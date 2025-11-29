Noi controverse cu suspectul atacului din Washington. Ce a fost omis înainte de intrarea afganului în SUA

Funcţionari din serviciile de informaţii americane l-au verificat pe afganul care a deschis focul asupra unor membri ai Gărzii Naţionale săptămâna aceasta la Washington, D.C., înainte de intrarea lui în SUA.
Declarațiile au fost făcute de directorul Centrului Naţional de Antiterorism al SUA, Joe Kent, transmite EFE. Cu toate acestea, Kent a precizat că verificarea lui Rahmanullah Lakanwal s-a făcut exclusiv pentru ca acesta să poată colabora cu o unitate militară susţinută de CIA în Afganistan, dar nu pentru a i se putea permite să trăiască în Statele Unite, unde a ajuns în anul 2021 prin intermediul programului "Operation Allies Welcome". Programul "Operation Allies Welcome" a sprijinit cetăţenii afgani, ca urmare a retragerii militare americane din această ţară.
Kent a scris pe reţelele socialae că "este adevărat că teroristul care a comis atacul din D.C. a fost 'verificat' de comunitatea de informaţii".
"Totuşi, l-au verificat doar pentru a putea activa ca soldat în lupta împotriva talibanilor, AQ (Al-Qaida) şi ISIS (Statul Islamic) ÎN Afganistan, NU i-au verificat capacitatea de a veni în Statele Unite şi de a trăi printre noi ca vecin, de a se integra în comunităţile noastre sau, la un moment dat, de a deveni cetăţean", a menționat oficialul american.
Informaţia apare pe măsură ce controversa creşte despre originea presupusului autor al atacului armat de miercuri asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale din Washington. Un soldat a fost ucis, iar altul este în continuare în stare critică.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat vina pe predecesorul său, Joe Biden (2021-2025), pentru afluxul de afgani în SUA, în anul 2021. El a ordonat oprirea imigraţiei din "toate ţările lumii a treia".
Însă Washington Post a relatat vineri că autorităţile antiteroriste l-au verificat pe Lakanwal înainte de intrarea sa în Statele Unite, unde i s-a acordat azil la începutul acestui anl 2025, adică în mandatul lui Donald Trump.
Directorul Centrului Naţional Antiterorist l-a acuzat pe Biden de o scădere a standardelor de verificare a migranţilor, fapt care a dus la "admiterea rapidă a peste 85.000 de afgani, inclusiv persoane cu origini similare cu cele ale atacatorului".
El a mai subliniat că "o imigraţie mai amplă" din ţările cu majoritate musulmană a avut loc în mandatul lui Biden, cu peste două milioane de persoane intrând în timpul administraţiei sale "cu o verificare minimă".
"Ordinul preşedintelui Trump de a reinspecta şi elimina persoanele aduse ilegal în timpul lui Biden, care ne-au inundat ţara pentru a ne copleşi comunităţile şi a ne epuiza resursele, reprezintă conducerea fermă şi decisivă de care naţiunea noastră are nevoie disperată", a spus Kent, notează Agerpres.
Vezi și - Bărbatul suspectat de împușcarea celor doi soldați din Garda Națională, în apropierea Casei Albe, a lucrat cu CIA în Afganistan
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu