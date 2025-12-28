€ 5.0890
Stiri

CCR discută duminică sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraţilor
Data publicării: 08:10 28 Dec 2025

CCR discută duminică sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraţilor
Autor: Mihai Ciobanu

ccr-contestatie-simion_29958600 Curtea Constituțională a României. Foto: Agerpres
 

Curtea Constituţională a României analizează, duminică, sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraţilor.

CCR discută duminică, de la ora 13.00, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. La începutul lunii decembrie, judecătorii de la ICCJ au decis, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituţională.

Acuzaţii de discriminare şi încălcare a independenţei justiţiei

La momentul respectiv ÎCCJ explica faptul că "legea discriminează magistraţii faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu; încalcă brutal independenţa justiţiei; elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi; încalcă standardele internaţionale statuate prin jurisprudenţa CJUE şi CEDO; nu respectă caracterul obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale; utilizează termeni ambigui şi neclari şi prezintă lacune normative care fac legea incompatibilă cu standardul de claritate şi previzibilitate într-un stat de drept".

Impact financiar nefundamentat şi date contestate

De asemenea, judecătorii sunt de părere că legea atacată creează un regim juridic dezavantajos şi discriminatoriu pentru magistraţi în privinţa dreptului lor la pensie, în raport cu categorii profesionale aflate în situaţii similare sau analoage (alţi beneficiari ai unor pensii de serviciu).

Citiţi şi: Nicușor Dan a atacat la CCR legea prin care cimitirele ar putea fi concesionate

În plus, susţin ei, în expunerea de motive care însoţeşte proiectul de lege nu există nicio fundamentare bazată pe cifre în legătură cu impactul financiar al noii reglementări.

Guvernul şi CSM, în dezacord asupra noii formule de calcul

Guvernul a aprobat noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor, care prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii şi procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la acelaşi nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Primul proiect al reformei pensiilor magistraţilor a fost declarat neconstituţional de CCR pe 20 octombrie, ca urmare a unei sesizări depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. CCR a motivat atunci că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

ccr
pensii speciale
