Decizia CCR pe pensiile speciale, scenariu din culisele politicii. Ce ar ascunde data de 28 decembrie

Pentru a doua oară, premierul Ilie Bolojan a avansat reforma pensiilor speciale ale magistraților, după ce prima formă propusă a picat la CCR din lipsa unui aviz. Deși se cunoaștea de la început că acel aviz lipsește, respectiv al CSM, decizia a fost amânată de CCR, de mai multe ori până la decizia de neconstituționalitate, dată în octombrie. Premierul Ilie Bolojan a venit cu un nou proiect, făcând un mic pas în spate: perioada de tranziție a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani. În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani. Însă, ÎCCJ a decis, cu un vot în unanimitate, sesizarea CCR, încă din 5 decembrie. S-a dat termen rapid - 10 decembrie, dar, cu acea ocazie, s-a decis amânarea până pe 28 decembrie - o zi de duminică.

Pensiile magistraților, decizie la CCR. De ce 28 decembrie?

Ludovic Orban, fost consilier prezidențial, bun cunoscător al politicii, și astăzi apropiat de premierul Ilie Bolojan, crede că data stabilită de CCR nu este întâmplătoare.

”Din punctul meu de vedere, nu există absolut niciun temei de neconstituționalitate, nu există nicio prevedere constituțională care să... e politică publică a Guvernului, nu ai nicio prevedere constituțională pe care să te bazezi ca să dai neconstituționalitatea legii. Dar faptul că ei au amânat decizia pentru 28 decembrie, când, între Crăciun și Sfântul Ion, românii sunt preocupați mai mult de sărbători, de întâlniri cu familia, cu prietenii, nu sunt atenți la viața publică, mi se pare că ascunde, în sine, o intenție nu foarte curată. Dar... sper, până-n ultimul moment” a spus Ludovic Orban, fost consilier prezidențial, la B1TV.