Româncă, acuzată în Italia că și-a răpit fiica și a ascuns-o în România. A încercat să-și piardă urmele în mai multe țări europene

Un caz care a traversat mai multe granițe a ajuns acum în fața justiției. O româncă este acuzată de autoritățile italiene că și-a răpit fiica minoră, a adus-o în România și a încercat să dispară cu ajutorul mamei sale.
O româncă a fost acuzată în Italia că și-a răpit fiica și a adus-o în România încercând să-și piardă urma. Acestea sunt elementele centrale ale unui dosar care se întinde pe mai mulți ani și mai multe țări europene. O femeie de 31 de ani este cercetată de autoritățile italiene după ce ar fi plecat ilegal cu fiica sa minoră, ignorând o hotărâre judecătorească prin care custodia fusese acordată tatălui.
Potrivit anchetatorilor, femeia nu a acționat singură. În încercarea de a evita localizarea, ar fi fost sprijinită constant de propria mamă. Ambele sunt acum trimise în judecată și riscă pedepse serioase.
Povestea a început în 2023, anul în care cuplul s-a separat. După analizarea situației, instanța italiană a stabilit că tatăl copilului, un bărbat de 33 de ani, va avea custodia exclusivă a fetiței.
Decizia nu a fost acceptată de mamă. La scurt timp, femeia a părăsit Italia și a plecat spre România, luând copilul cu ea. La acel moment, fetița avea doar 4 ani. Demersurile tatălui de a o convinge să revină și să respecte hotărârea instanței au rămas fără rezultat, potrivit Corriere della Sera.
În fața refuzului constant, tatăl copilului a depus o plângere oficială la poliție. La scurt timp, conflictul a escaladat. Femeia l-a reclamat pe bunicul copilului, tatăl fostului soț, la carabinierii din Mestre. În sesizare, ea a susținut că îl suspectează pe acesta de abuzuri asupra nepoatei.
Câteva luni mai târziu, tensiunea a crescut și mai mult. Femeia l-a amenințat pe tatăl copilului că îl va expune public, folosind termenul „pedofil”, dacă acesta „nu va accepta termenii ei privind separarea”.
După primele anchete, femeia a încercat să dispară complet. A început să se mute dintr-o țară în alta, de această dată ajutată constant de mama sa. Autoritățile italiene au deschis o anchetă penală, iar cazul a ajuns inclusiv în atenția Ministerului Afacerilor Externe.
Cu sprijin internațional, românca a fost localizată la un moment dat în Germania. Nici această identificare nu a dus la finalizarea cazului. Femeia a reușit să plece din nou, tot cu ajutorul mamei, prelungind fuga și complicând investigația.
În paralel cu deplasările prin Europa, mama femeii a folosit rețelele sociale pentru a lansa acuzații grave. Pe profilurile bunicului copilului au apărut mesaje în care acesta era descris ca fiind pedofil, susțin anchetatorii.
Toate aceste fapte au fost adunate într-un dosar penal complex, care include acuzații de răpire de minor, calomnie, hărțuire și defăimare.
Pe lângă ancheta penală, cazul a fost dublat de un proces civil dificil, purtat simultan în Italia și România. Disputa privind custodia a fost analizată de instanțe din ambele state, iar deciziile au fost nefavorabile mamei.
În cele din urmă, copilul s-a întors în Italia, unde se află acum alături de tatăl său.
Pentru tată, revenirea fiicei nu a însemnat și finalul suferinței. El încearcă acum să refacă relația cu copilul și să depășească anii de incertitudine.
„Este o poveste foarte tristă”, au explicat avocații bărbatului. „Copilul a fost luat de lângă familia ei când era mică, privându-l pe tatăl ei de bucuria de a-și crește fiica și de a-i oferi stabilitate.”
Procesul penal în care românca este acuzată în Italia că și-a răpit fiica și a ascuns-o în România este programat să înceapă în ianuarie 2026, conform Corriere della Sera.
de Val Vâlcu