Româncă, acuzată în Italia că și-a răpit fiica și a ascuns-o în România. A încercat să-și piardă urmele în mai multe țări europene

O româncă a fost acuzată în Italia că și-a răpit fiica și a adus-o în România încercând să-și piardă urma. Acestea sunt elementele centrale ale unui dosar care se întinde pe mai mulți ani și mai multe țări europene. O femeie de 31 de ani este cercetată de autoritățile italiene după ce ar fi plecat ilegal cu fiica sa minoră, ignorând o hotărâre judecătorească prin care custodia fusese acordată tatălui.

Potrivit anchetatorilor, femeia nu a acționat singură. În încercarea de a evita localizarea, ar fi fost sprijinită constant de propria mamă. Ambele sunt acum trimise în judecată și riscă pedepse serioase.

Despărțirea care a declanșat conflictul. Custodia decisă în Italia

Povestea a început în 2023, anul în care cuplul s-a separat. După analizarea situației, instanța italiană a stabilit că tatăl copilului, un bărbat de 33 de ani, va avea custodia exclusivă a fetiței.

Decizia nu a fost acceptată de mamă. La scurt timp, femeia a părăsit Italia și a plecat spre România, luând copilul cu ea. La acel moment, fetița avea doar 4 ani. Demersurile tatălui de a o convinge să revină și să respecte hotărârea instanței au rămas fără rezultat, potrivit Corriere della Sera.

Româncă acuzată în Italia: plângeri, acuzații și amenințări

În fața refuzului constant, tatăl copilului a depus o plângere oficială la poliție. La scurt timp, conflictul a escaladat. Femeia l-a reclamat pe bunicul copilului, tatăl fostului soț, la carabinierii din Mestre. În sesizare, ea a susținut că îl suspectează pe acesta de abuzuri asupra nepoatei.

Câteva luni mai târziu, tensiunea a crescut și mai mult. Femeia l-a amenințat pe tatăl copilului că îl va expune public, folosind termenul „pedofil”, dacă acesta „nu va accepta termenii ei privind separarea”.

Fuga prin Europa. Fiica ascunsă în România și alte țări

După primele anchete, femeia a încercat să dispară complet. A început să se mute dintr-o țară în alta, de această dată ajutată constant de mama sa. Autoritățile italiene au deschis o anchetă penală, iar cazul a ajuns inclusiv în atenția Ministerului Afacerilor Externe.

Cu sprijin internațional, românca a fost localizată la un moment dat în Germania. Nici această identificare nu a dus la finalizarea cazului. Femeia a reușit să plece din nou, tot cu ajutorul mamei, prelungind fuga și complicând investigația.

Campanie online și acuzații publice

În paralel cu deplasările prin Europa, mama femeii a folosit rețelele sociale pentru a lansa acuzații grave. Pe profilurile bunicului copilului au apărut mesaje în care acesta era descris ca fiind pedofil, susțin anchetatorii.

Toate aceste fapte au fost adunate într-un dosar penal complex, care include acuzații de răpire de minor, calomnie, hărțuire și defăimare.

Procese în două țări și decizii împotriva mamei

Pe lângă ancheta penală, cazul a fost dublat de un proces civil dificil, purtat simultan în Italia și România. Disputa privind custodia a fost analizată de instanțe din ambele state, iar deciziile au fost nefavorabile mamei.

În cele din urmă, copilul s-a întors în Italia, unde se află acum alături de tatăl său.

Româncă acuzată în Italia: procesul începe în 2026

Pentru tată, revenirea fiicei nu a însemnat și finalul suferinței. El încearcă acum să refacă relația cu copilul și să depășească anii de incertitudine.

„Este o poveste foarte tristă”, au explicat avocații bărbatului. „Copilul a fost luat de lângă familia ei când era mică, privându-l pe tatăl ei de bucuria de a-și crește fiica și de a-i oferi stabilitate.”

Procesul penal în care românca este acuzată în Italia că și-a răpit fiica și a ascuns-o în România este programat să înceapă în ianuarie 2026, conform Corriere della Sera.



