Stiri

DCNews Stiri Oamenii de știință au descoperit rechini care trăiesc în interiorul unui vulcan subacvatic activ
Data actualizării: 20:49 17 Dec 2025 | Data publicării: 20:45 17 Dec 2025

Oamenii de știință au descoperit rechini care trăiesc în interiorul unui vulcan subacvatic activ
Autor: Darius Mureșan

Rechin ciocan Foto: Unsplash
 

Oamenii de știință au rămas șocați după ce au descoperit rechini care trăiesc în interiorul unui vulcan subacvatic activ. Experții consideră că aceștia ar fi suferit mutații pentru a se adapta condițiilor.

În timp ce oamenii de știință studiau un faimos vulcan subacvatic numit Kavachi, cunoscut ca fiind unul dintre cele mai active din sud-vestul Oceanului Pacific, acești au făcut o descoperire neașteptată.

Vulcanul este situat în apropierea Insulelor Solomon, unde inginerul oceanic Brennan Phillips a dus o echipă de cercetători în căutarea activității hidrotermale. La momentul vizitei lor, vulcanul nu era în erupție, ceea ce le-a permis să arunce instrumente în vulcan, inclusiv o cameră de adâncime.

Misterele vulcanului subacvatic

După o oră, camera a ieșit la suprafață, iar echipa a putut să vizualizeze imaginile capturate de dispozitiv și nu le-a venit să creadă ce au văzut.

Nu numai că au fost observați rechini mătăsoși în zonă, ci și rechini ciocan, toți aparent neafectați de apele fierbinți și acide din zonă.

Locul este considerat „periculos” datorită naturii active a vulcanului Kavachi, care poate arunca lavă fierbinte și cenușă atunci când erupe.

Analizând imaginile, ei au sugerat chiar că o mică „peșteră” ar putea fi casa unei pisici de mare pe care au zărit-o.

Citește și: Cea mai lungă explozie de raze gamma din istorie, detectată de NASA: Cât a durat fenomenul

Adaptarea animalelor la încălzirea globală

Phillips a explicat: „Ideea că ar exista animale mari, precum rechinii, care trăiesc în interiorul calderei (o depresiune mare formată atunci când camera magmică a unui vulcan se golește), este în contradicție cu ceea ce știm despre Kavachi, și anume că acesta erupe, dar atunci când erupe, nu există nicio posibilitate ca ceva să poată trăi acolo. Așadar, când vezi animale mari ca acestea, care trăiesc și (care ar putea) muri în orice moment, apar multe întrebări. Simt când trebuie să plece? Au vreun semn care să indice că urmează să erupă? Sau pur și simplu explodează în aer în bucăți mici?”, se întreabă acesta el.

Șapte ani mai târziu, NASA a declarat că a surprins momentul în care vulcanul subacvatic, supranumit „Sharkcano”, a erupt.

Imaginile din satelit au arătat că Kavachi a aruncat în jur lavă și apă acidă foarte fierbinte, împreună cu fragmente de rocă și sulf.

Nu se știe dacă creaturile care trăiau în zonă și în împrejurimi au fost ucise în urma erupției, care a urmat altor erupții din 2007 și 2014.

Experții consideră că rechinii ar fi putut chiar să sufere mutații pentru a se adapta condițiilor din apropierea vulcanului. Aceste adaptări ar putea reprezenta o modalitate de a înțelege modul în care creaturile s-ar putea adapta la încălzirea globală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rechini
vulcan
vulcan subacvatic
vulcan activ
oameni de stiinta
