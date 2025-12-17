|
Grâul continuă să se ieftinească. Ce a declanșat vânzările masive
Data publicării: 22:13 17 Dec 2025

Grâul continuă să se ieftinească. Ce a declanșat vânzările masive
Autor: Dana Mihai

Grau Grau/ Sursa foto: Freepik
 

Cotaţiile futures pe grâu la bursa de Chicago au scăzut miercuri.

Cotaţiile futures pe grâu la bursa de Chicago au scăzut miercuri, pentru a patra şedinţă consecutivă, după ce marţi au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele opt săptămâni, deoarece oferta consistentă şi progresele în negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina au declanşat vânzări din partea investitorilor speculativi, transmite Reuters.

În paralel, cotaţiile futures pentru pe porumb s-au stabilizat după scăderea de marţi, deoarece grâul mai ieftin a creat concurenţă pentru porumb pe pieţele de furaje. O redresare parţială a preţurilor ţiţeiului nu a reuşit să ridice preţurile la soia, care au scăzut marţi la minimele ultimelor şapte săptămâni din cauza ofertei abundente şi a cererii slabe pentru exporturile americane.

Grâul atinge minimele ultimelor săptămâni

Cel mai tranzacţionat contract pe grâu de la Chicago Board of Trade a scăzut miercuri la prânz cu 0,2%, până la 5,08-1/2 dolari pe bushel, după ce, marţi, a scăzut cu 2,2% şi a atins 5,07-1/2 dolari, cel mai scăzut nivel de după 23 octombrie.

"Vremea este prea bună în multe regiuni producătoare, iar acest lucru împinge în sus oferta. Cererea nu urmează în aceeaşi măsură", a declarat Michael Whitehead, director de analiză la ANZ. "Nu pare să se întrezărească nimic la orizont care să schimbe dinamica", a spus Whitehead.

Producătorii din emisfera sudică îşi aduc grâul pe o piaţă care este deja bine aprovizionată. Săptămâna trecută, Rosario Grains Exchange şi-a îmbunătăţit estimările referitoare la producţia de grâu a Argentinei, până la un nivel record de 27,7 milioane de tone, iar Australia este pe cale să înregistreze a treia cea mai mare recoltă din istorie.

În aceste condiţii, fondurile de materii prime au fost marţi net vânzători de grâu, soia şi porumb la CBOT, susţin traderii. Vânzările lor nete de grâu au fost cele mai mari pentru orice zi de după data de 6 noiembrie.

La alte cereale, cotaţiile la porumb au crescut miercuri cu 0,2% la bursa de la Chicago până la 4,37-1/2 dolari pe bushel, după ce marţi au scăzut la un minimul ultimelor trei săptămâni. Cotaţiile la soia au scăzut cu 0,1%, ajungând la 10,62 dolari pe bushel, după ce, în sesiunea precedentă, au atins cel mai scăzut nivel de după 27 octombrie.

Petrolul mai ieftin pune presiune pe biocombustibili

Preţul ţiţeiului Brent a scăzut, marţi, sub 60 de dolari pe baril pentru prima dată după luna mai, punând presiuni asupra preţurilor biocombustibililor şi a materiilor prime utilizate pentru fabricarea acestora, inclusiv pe soia.

Un acord de pace între Rusia şi Ucraina ar reduce riscurile pentru exporturile de mărfuri, inclusiv grâu, porumb şi petrol, prin Marea Neagră.

