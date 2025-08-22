Vești bune pentru economia românească. Grâul produs în țara noastră ajunge pe mesele egiptenilor. Ce valoare au tranzacțiile

Organismul de stat care se ocupă de achiziţiile de grâu ale Egiptului, Future of Egypt, a acceptat să cumpere cel puţin 200.000 de tone de grâu din Franţa, plus mai multe loturi de câte 30.000 de tone de grâu din Ucraina şi România, în cadrul mai multor acorduri private încheiate recent cu exportatorii, transmite Reuters.

Egiptul este unul dintre cei mai mari importatori mondiali de grâu. În medie, organismele de stat cumpără aproximativ cinci milioane de tone din cele peste 12 milioane de tone de grâu pe care Egiptul le importă în fiecare an.

În luna decembrie 2024, Future of Egypt, sau Mostakbal Misr, un organism care ale legătură cu armata, a preluat achiziţiile internaţionale de cereale de la Autoritatea Generală pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, care timp de mai multe decenii a fost responsabilă pentru achiziţiile strategice de grâu ale statului egiptean, ceea ce reprezintă o modificare semnificativă în strategia de achiziţionarea de alimente a Egiptului.

În mod tradiţional, GASC, o agenţie cu caracter civil din subordinea Ministerului Aprovizionării, importa grâu şi ulei vegetal via licitaţii internaţionale. În contrast, Future of Egypt încheie acorduri private, în principal cu importatorii locali.

Grâul importat este utilizat la producerea de pâine subvenţionată pentru două treimi dintre cei 108 milioane de locuitori ai Egiptului, care se confruntă deja cu o inflaţie ridicată şi înrăutăţirea condiţiilor de trai. Asta face importurile de grâu vitale pentru Egipt, care nu a reuşit să îşi atingă ţinta privind o producţie internă de grâu cuprinsă între patru şi cinci milioane de tone în sezonul 2024/25, care s-a încheiat vineri.

Preţul pentru livrările de grâu din Franţa, România şi Ucraina este estimat undeva între 265 şi 270 de dolari pe tonă C&F (preţ şi navlu), dar este posibil ca pentru unele tranzacţii să depăşească 275 de dolari pe tonă C&F.

"Recoltatul grâului în Franţa aproape s-a finalizat şi livrări de grâu francez sunt disponibile. Cred că Egiptul ar fi preferat să cumpere din Rusia însă livrările de grâu din noua recoltă rusească sunt încă foarte mici deoarece fermierii nu vând cantităţi mari, în special de grâu cu conţinut de proteine de 11%", a declarat un trader german.

De la modificarea modelului de achiziţii de grâu al statului egiptean, unele acorduri au fost amânate sau revizuite, iar traderii dau vina pe un proces mai puţin predictibil. Per total, în prima jumătate a acestui an, importurile de grâu ale Egiptului, atât cele ale statului cât şi cele ale sectorului privat, au scăzut cu 30% până la 4,9 milioane de tone.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News