DCNews Stiri MAE confirmă decesul românului dispărut în urma incendiului din Elveția
Data actualizării: 11:38 04 Ian 2026 | Data publicării: 11:37 04 Ian 2026

MAE confirmă decesul românului dispărut în urma incendiului din Elveția
Autor: Elena Aurel

crans montana club incendiu elvetia le constellation Clubul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția. Sursa foto: Agerpres
 

Românul dat dispărut în stațiunea Crans-Montana a murit în incendiul din noaptea de Revelion, potrivit MAE.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că, potrivit informaţiilor transmise de autorităţile elveţiene competente, un cetăţean român, presupus iniţial dispărut, a decedat în urma incendiului produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana.

MAE a transmis condoleanţe familiei îndoliate, menţionând că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanţii misiunii diplomatice acordă asistenţă consulară acesteia.

De asemenea, echipa consulară a ambasadei menţine legătura cu autorităţile elveţiene competente.

Totodată, MAE aminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05. 

VEZI ȘI: 9 ianuarie, zi de doliu național în Elveția, după tragedia de la Crans-Montana

