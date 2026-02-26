€ 5.0955
DCNews Stiri Ucraina și SUA, discuții față în față la Geneva. Delegațiile pregătesc noile întâlniri cu Rusia
Data actualizării: 13:54 26 Feb 2026 | Data publicării: 11:35 26 Feb 2026

Ucraina și SUA, discuții față în față la Geneva. Delegațiile pregătesc noile întâlniri cu Rusia
Autor: Iulia Horovei

zelenski trump Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (s), președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Delegațiile americană și ucraineană se întâlnesc, astăzi, la Geneva, pentru a pregăti detaliile întâlnirii trilaterale, unde participă și rușii, programată la începutul lunii martie.

Delegațiile americană și ucraineană se întâlnesc astăzi, 27 februarie, în Geneva, Elveția pentru noi disucții privind negocierile de pace care să pună capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina, scrie presa internațională.

Delegația ucraineană va fi condusă de Rustem Umerov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Urainei, în timp ce SUA va fi reprezentată de trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Întâlnirea are loc cu scopul de a pregăti o nouă sesiune de discuții care implică Moscova, Kievul și Washingtonul, așteptată la începutul lunii martie.

Ucraina pregătește cu americanii noile negocieri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, că a vorbit cu președintele american Donald Trump înaintea acestor discuții, cu Witkoff și Kushner făcând parte din convorbire de 30 de minute, pentru a discuta chestiunile pe care reprezentanții lor le vor acoperi la Geneva, „precum și pregătirile pentru următoarea întâlnire a echipelor de negociere într-un format trilateral chiar la începutul lunii martie”.

Zelenski, care a căutat în mod repetat întâlniri față în față cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a rezolva cele mai dificile probleme, a spus că se aștepta ca întâlnirea de la Geneva să „creeze o oportunitate de a muta discuțiile la nivelul liderilor”.

„Președintele Trump susține această ordine de acțiuni”, a spus el. „Acesta este singurul mod de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt războiului”, a mai punctat Zelenski.

Putin a respins o astfel de întâlnire în mod repetat în trecut, punând sub semnul întrebării legitimitatea lui Zelenski ca președinte al Ucrainei.

Între timp, agenția de știri de stat rusă TASS a anunțat că trimisul pentru afaceri economice al Kremlinului, Kirill Dmitriev, urma să ajungă și el, astăzi, la Geneva, unde va „purta negocieri cu americanii pe probleme economice”, potrivit Aljazeera.

Mai multe discuții pregătitoare în vederea organizării negocierilor pentru pace au avut loc în ianuarie, în Abu Dhabi, și în această ună, la Geneva, între cele trei părți. Nicio întâlnire nu a adus, până acum, la un acord.

Citește și: Ucraina finanțează armata în defavoarea reconstrucției de școli. Cum s-au schimbat prioritățile în patru ani de război

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
ucraina
rusia
negocieri pace
razboi rusia ucraina
