Un cățel, singurul supraviețuitor al prăbușirii unui elicopter militar în Peru
Data publicării: 20:48 24 Feb 2026

Un cățel, singurul supraviețuitor al prăbușirii unui elicopter militar în Peru
Autor: Elena Aurel

elicopter (2) Sursa foto: Freepik, @viarprodesign

Un cățel a supraviețuit prăbușirii unui elicopter militar în Peru, în care au murit 15 persoane.

Un căţel este singurul supravieţuitor al prăbuşirii unui elicopter militar care a ucis duminică toate cele 15 persoane aflate la bord, inclusiv şapte minori, în statul sud-american Peru, au anunţat marţi forţele aeriene peruviene, potrivit AFP, citată de Agerpres.

În timpul operaţiunilor de salvare a fost găsit căţelul lângă corpul stăpânului său, colonelul Javier Nole, în vârstă de 50 de ani, care se afla la bordul elicopterului împreună cu soţia şi cu cele două fiice ale sale.

"Acesta este animalul de companie al colonelului Nole, este singurul supravieţuitor", a declarat un membru al forţelor aeriene. Câinele nu a fost agresiv şi a fost dus la un examen veterinar. Însă toate persoanele aflate în elicopter au murit. Printre victime se numără 4 militari şi 11 civili, inclusiv soţii ale militarilor şi 7 minori cu vârste cuprinse între 3 şi 17 ani.

Dispariția și localizarea elicopterului

Elicopterul, un Mi-17 de fabricaţie rusească, a fost dat dispărut duminică după-amiază, după ce a decolat din oraşul Pisco, în regiunea Ica, cu destinaţia Chala, în regiunea Arequipa, la aproximativ 1.100 km sud de capitala Lima. Echipele de salvare au localizat în cele din urmă epava aeronavei în zona oraşului Chala.

Aparatul fusese folosit în ultimele zile la operaţiunile de ajutorare a populaţiei în urma inundaţiilor provocate de ploile sezoniere abundente din regiunea Arequipa. Forţele aeriene au ordonat o anchetă pentru a elucida cauza accidentului.

caine
peru
elicopter
accident aviatic
