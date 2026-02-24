€ 5.0954
|
$ 4.3231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
 
DCNews Stiri Când și cum alegi anvelope de vară 215/50 R17 — ghid practic
Data publicării: 13:10 24 Feb 2026

Când și cum alegi anvelope de vară 215/50 R17 — ghid practic
Autor: Editor Team

mechanic-holding-tire-tire-repair-garage-replacement-winter-summer-tires Anvelope. Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ

Alegerea anvelopelor potrivite este unul dintre cele mai eficiente lucruri pe care le poți face pentru siguranța și economia vehiculului tău. Dimensiunea 215/50 R17 este folosită frecvent pe compacte și crossover-e ușoare, iar diferențele între modele se văd mai ales la condus pe ploaie, la confort și la consum. Acest articol explică pașii esențiali pentru a compara, verifica și întreține un set de anvelope vară de această dimensiune fără a te lăsa ghidat doar de preț.

Pentru început, este util să compari specificațiile tehnice și rezultatele testelor pentru modelele disponibile; de exemplu, un cumpărător informat va compara în paralel etichetele și recenziile independente pentru anvelope vara 215 50 R17 înainte de a lua o decizie.

De ce contează exact dimensiunea 215/50 R17

Cifrele codifică proprietăți care afectează performanța: 215 reprezintă lățimea benzii de rulare în milimetri, 50 este raportul între înălțimea flancului și lățime (în procente), iar R17 indică diametrul jantei în inch. O lățime mai mare oferă suprafață de contact sporită și stabilitate laterală, în timp ce un flanc mai mic reduce mișcarea laterală la viraje, dar poate transmite mai mult din denivelări către caroserie. Alegerea optimă depinde de mașină, stilul de condus și de drumurile pe care circuli preponderent.

Ce parametri tehnici verifici înainte de cumpărare

Aderența pe umed și eticheta UE

Aderența pe umed este esențială pentru siguranță, în special în perioadele cu ploi frecvente. Eticheta UE oferă informații standardizate despre performanța la frânare pe carosabil umed, rezistența la rulare și nivelul de zgomot. Folosește aceste repere pentru a elimina opțiunile care excelează doar la preț, dar sunt slabe pe umed.

Rezistența la rulare și consumul

Rezistența la rulare influențează consumul de combustibil. Cauciucurile de vară cu compuși și construcții moderne reduc energia pierdută prin deformare, ceea ce se traduce în câțiva procente de economii pe termen lung. Dacă faci mulți kilometri anual, investiția într-o anvelopă eficientă poate fi recuperată din economie la carburant.

Indicele de sarcină și indicele de viteză

Asigură-te că orice set pe care îl cumperi respectă cel puțin valorile recomandate de producătorul autovehiculului pentru sarcină și viteză. Subevaluarea acestor indici poate duce la uzură prematură sau, în cazuri extreme, la avarii la viteze mari.

Cum interpretezi uzura și ce măsori acasă

Adâncimea profilului

Deși limita legală este de obicei 1,6 mm, pentru siguranță pe sezonul cald, mai ales pe drumuri ude, recomandarea practică este înlocuirea la circa 3 mm. Verifică cel puțin în trei puncte pe circumferință pentru a detecta uzură neuniformă.

Verificarea DOT-ului și vârsta anvelopei

Caută pe flanc marcajul DOT care indică săptămâna și anul fabricației. Cauciucul îmbătrânește chiar dacă este puțin folosit; după 6 ani este bine să evaluezi atent starea înainte de a reinvesti în aceleași pneuri.

Semne vizuale: fisuri, umflături, obiecte străine

Fisurile fine pe flancuri sau denivelările sunt motive clare pentru consultul unui specialist. O anvelopă cu umflătură internă trebuie înlocuită imediat.

Pași concreți înainte de achiziție și montaj

  • Alege 2-3 modele care îndeplinesc cerințele tale (aderentă pe umed, durabilitate, zgomot).
  • Compară etichetele UE și rezultatele testelor independente.
  • Verifică prețul total: anvelope + montaj + echilibrare + eventuale taxe.
  • La montaj, cere verificarea DOT și echilibrarea corectă.
  • După montaj, verifică presiunea la rece și reia controlul după 50–100 km.

Întreținerea pentru durată lungă de viață

Menține presiunea recomandată lunar, rotește anvelopele conform recomandărilor producătorului (de regulă la 8–12 mii km) și evită încărcarea excesivă a vehiculului. Depozitează setul scos corespunzător, într-un spațiu uscat și întunecat, ferit de substanțe chimice.

Concluzie

Alegerea corectă a unui set de anvelope vară 215 50 R17 presupune mai mult decât identificarea dimensiunii potrivite: înseamnă evaluarea aderenței pe umed, a rezistenței la rulare, a indicilor tehnici și a vârstei anvelopelor. Un cumpărător informat reduce riscul de accidente și optimizează costurile pe termen lung. Urmează pașii de verificare de mai sus și solicită montaj profesionist pentru a te asigura că echipamentul instalat îți oferă performanța așteptată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anvelope
masina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
Publicat acum 21 minute
Relația și banii: Cum ne gestionăm finanțele în cuplu? Avocata Ana Maria Udriște: Iubirea se termină exact când începe tranzacția
Publicat acum 36 minute
Rusia deschide o anchetă împotriva fondatorului Telegram. De ce e acuzat Pavel Durov
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Generația mamelor care nu mai vor să se „sacrifice”. Ce preț plătesc copiii? Daniela Gavankar, la Părinți Prezenți / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Tranziția către sezonul cald: cum îți protejezi ochii de lumina schimbătoare a primăverii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 27 minute
Guvernul Bolojan, măsură, în premieră, în România. Adrian Negrescu o aplaudă. E mai bună decât creșterea de salarii și pensii!
Publicat acum 7 ore si 53 minute
Horoscop 24 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 47 minute
ANM, avertizare generală: Rafală de Coduri Portocalii și Galbene de viscol - zonele vizate
Publicat acum 7 ore si 30 minute
Delapidare de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Constanța. Ministerul Educației sesizează DNA
Publicat acum 5 ore si 54 minute
Singurul județ din România în care, în 2025, au fost mai multe nașteri decât decese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close