Ministrul Afacerilor Interne a anunțat, marți, extinderea Sistemului e-Sigur, care va integra într-o platformă digitală centralizată toate camerele video ale autorităților locale, ale MAI și ale CNAIR, alături de imaginile surprinse de camerele de bord ale participanților la trafic. Citește mai mult: Traficul rutier, monitorizat de Poliție prin camere de bord și camerele de supraveghere ale primăriilor. Schimbări radicale

DCNews l-a contactat pe Titi Aur, instructor de conducere defensivă, pentru explica cum se pot realiza noile schimbări anunțate de minister. El este de părere că extinderea sistemului E-Sigur reprezintă o etapă importantă pentru modernizarea modului în care sunt supravegheate și sancționate abaterile din trafic.

„Nu trebuie doar să-l prinzi pe șofer că depășește viteza, ci să găsești metoda cea mai eficientă pentru a-l face să nu o mai depășească”

Automatizarea constatărilor va face ca șoferii să fie mai atenți, mai ales în contextul în care MAI își propune ca sancțiunile rapide să funcționeze și ca un instrument de educație rutieră. Ideea este ca șoferii să înțeleagă, în timp, că respectarea regulilor nu ține doar de frica de amendă, ci de formarea unor reflexe corecte în trafic, care să reducă riscurile și să facă deplasarea mai sigură pentru toți participanții, mai spune el.

„Este un lucru pe care îl poate face și-l face Ministerul de Interne, o îmbunătățire a sistemului și o aplicare a sistemului E-Sigur cu adevărat. Asta va însemna o automatizare a transmiterii de sancțiuni, ceea ce va face ca cei care circulă să fie mai atenți să nu greșească. Este o contribuție prin coerciție sau frica de coerciție, care se transformă puțin și în educație, în sensul că, încet, încet, conducătorii auto vor înțelege că nu mai merge chiar așa, să spun popular.

(...) Ce ține de E-Sigur este definitivarea acestui proiect, care a început de câțiva ani. Doar că acum se dorește eficientizarea, îmbunătățirea măsurilor luate ca urmare a constatărilor din trafic. Nu trebuie doar să-l prinzi pe șofer că depășește viteza, ci să găsești și metoda cea mai rapidă, eficientă pentru a-l face să nu mai depășească viteza. Pe moment, îl amendezi, dar cum îl faci să nu mai fie tentat altădată? E vorba despre cum facem să fie mai eficientă coerciția, dar nu în sensul cum luăm banii oamenilor, ci cum să-i facem să nu mai ajungă în zona asta de abateri.

Se transformă în educație, într-un fel sau altul. O coerciție făcută ciudat, spontan poate doar să dispere niște șoferi, să spună: Aoleu, iar mi-a luat ăla banii! Dar dacă se face într-un mod organizat, eficient și ca transmitere a mesajului, coerciția se transformă în modificarea comportamentului și, astfel, să devină șoferii mai conștienți că li se pot întâmpla rele”, a punctat instructorul de conducere defensivă, Titi Aur, pentru DCNews.

Siguranța rutieră, proiect mai amplu. Detalii din culise

Acesta a oferit și câteva detalii din discuția de marți cu ministrul Predoi și chestorul general de poliție, Bogdan Despescu. MAI lucrează la un program amplu de combatere a neregulilor din trafic.

„(...) S-au discutat mai multe lucruri la MAI, am avut o discuție cu domnul Predoiu și domnul Despescu. Sunt câteva lucruri care se doresc a fi implementate, inclusiv un proiect de lege care a fost, astăzi, pus în dezbatere publică. De aceea am fost la discuție, pentru a mi se cere un punct de vedere. Urmează să ne uităm pe acel proiect și să îl îmbunătățim, dacă e cazul. Proiectul e legat de transmiterea informațiilor cât mai repede și ușor, automatizat a încălcărilor făcute în trafic - vorbim acum strict de viteză, dar să fie pe viitor mai multe lucruri automatizate: un sistem care să facă o circulație a acestor procese verbale de contravenție cât mai rapid, folosind evoluția tehnologică de astăzi. Să nu mai facă polițistul un proces verbal, pe care-l trimite prin poștă, care ajunge când ajunge. Ci să circule totul cât mai repede, să vină prin SMS, e-mail. Și tu să dai răspunsul, să dai amenda repede etc. Este o discuție mai lungă, dar ideea de bază e că MAI face tot ce poate pentru a reduce numărul de accidente, iar măsurile publicate astăzi fac parte din programul ăsta mai amplu.

(...) Pe de o parte, e un proiect de lege prin care se dorește ca o parte din banii de amenzi să ajungă în educația rutieră, Ministerul Educației să fie împins de la spate să facă educație rutieră, dar și cu posibilități financiare - din banii de amenzi. Se discută ca o altă parte din amenzi să meargă spre autoritățile locale, care să vină cu proiecte către acest grup, respectiv îmbunătățirea unor zone rutiere, precum treceri de pietoni, pasaje, unde sunt probleme, fie în zona de educație, precum acțiuni făcute pentru copii, bătrâni. Statisticile pe care le are MAI arată punctual unde sunt probleme: într-un județ ai probleme mai mari cu bătrânii loviți pe marginea drumului, de exemplu, în alt județ ai alte probleme, precum depășirea vitezei etc. De aceea, s-a gândit acest proiect mai mare prin banii de amenzi să nu se mai ducă la găleata comună, bugetul statului, și să aștepți proiecte de îmbunătățire a siguranței rutiere din partea lui. Ci se va face un cont unic în care vor intra acești bani, administrați în funcție de necesități. Acesta e proiectul mare”, a mai spus Titi Aur, în exclusivitate pentru DCNews.

