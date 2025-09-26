€ 5.0772
Data actualizării: 16:43 26 Sep 2025 | Data publicării: 16:42 26 Sep 2025

EXCLUSIV Câți români au murit pe șosele în ultimii 5 ani. Titi Aur: Pentru autorități, nu contează!
Autor: Ioan-Radu Gava

accident-soferi-morti_50576000 Foto: Agerpres
 

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a vorbit despre numărul uriaș de morți de pe șoselele din România.

În cadrul unui dialog la emisiunea DC Conducem, jurnalistul Florin Răvdan și Titi Aur, specialist în conducere defensivă, au discutat despre numărul mare de morți de pe șoselele României.

„Din 2019 până în 2024 avem 9.945 de morți în accidente rutiere, ceea ce înseamnă cât orașul Comarnic sau jumătate din populația orașului Otopeni. Practic, ne-a dispărut un oraș de pe hartă. Așa ar trebui să o vedem“, a spus jurnalistul Florin Răvdan.

„10.000 de morți. Contează? Nu contează! Pentru autoritățile noastre, nu contează. 10.000 de morți în cinci ani nu înseamnă nimic. Recent a apărut o știre care spunea că „Siguranța rutieră se amână“. Singurul proiect care era în Strategia Națională, împreună cu PNRR-ul, de a se cumpăra 600 de camere pentru viteză, când să se bugeteze, s-a amânat. Pentru siguranță rutieră nu avem bani, nu avem voință, nu avem direcție, nu avem nimic. 

Ce mai contează că din 2019 până în 2024 au murit 10.000 de oameni? Dacă ne uităm la răniții grav și la răniții ușor, nici nu mai știm să numărăm. Sunt în jur de 30.000 pe an“, a punctat Titi Aur.

CITEȘTE ȘI                   -                    Cum se văd lucrările la autostrada Pitești - Sibiu (A1), care străpunge Carpații, din avion / foto în articol

Instalarea de camere pentru viteză, amânată probabil pentru deceniul următor

În opinia lui Titi Aur, instalarea de camere pentru viteză pe șoselele României se va face cel mai probabil în deceniul 2030-2040, iar numărul de morți pe șosele va continua să fie, din păcate, unul mare.

„Acele camere erau singura treabă palpabilă din Strategie. Eu am spus de mult timp că ele se vor cumpăra abia prin 2028, dacă nu cumva se amână pe proiectul 2030-2040. Deja se fac pași în direcția asta. Dacă s-ar fi aprobat bugetul acum, deja s-ar fi realizat un caiet de sarcini, ar fi început licitația etc. Dacă s-a amânat, probabil se trece pe decada următoare.

Din păcate, aici suntem cu siguranța rutieră, iar cei 10.000 de morți în accidente rutiere, eu cred că nu înseamnă nimic, iar pentru autoritățile noastre nu contează“, a spus, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

