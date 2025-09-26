€ 5.0772
Data actualizării: 12:51 26 Sep 2025 | Data publicării: 12:50 26 Sep 2025

EXCLUSIV Greșeala uriașă făcută de șoferi atunci când opresc în coloană. Titi Aur: Trebuie să fii ca pe grila de start la circuit
Autor: Andrei Itu

risc-soferi-titi-aur_40360000 Foto: Unsplash
 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat o greșeală majoră făcută de șoferi atunci când opresc într-o coloană.

În cadrul emisiunii DC Conducem, de la DC News și DC News TV, Titi Aur a analizat înregistrări cu mai multe accidente rutiere, în care a subliniat cauzele acestora și a explicat ce este de făcut pentru a le preveni. Unul dintre accidente s-a produs după ce un șofer neatent a intrat cu viteză într-o coloană oprită de mașini.

Titi Aur a punctat ce măsuri de siguranță se iau atunci când suntem ultima mașină care oprește în într-o coloană de mașini.

Cum se oprește într-o coloană de mașini, mai ales într-o situație neașteptată

"Cel care a intrat în mașina din față, care era ultima oprită pentru că era coloană, nu era atent. El era la volan, dar era absent. Ce a greșit din punct de vedere al conducerii defensive, cel din față, este că nu așa se oprește într-o coloană, ci la 200-300 de metri în spate. Te uiți în oglindă, îți lași spațiu, ca atunci când vine cel din spate, neatent, precum a venit cel din cazul nostru, tu trebuie să fii ca pe grila de start la circuit. Adică, ești băgat în viteză, cu ambreiajul călcat, și te uiți la cel din spate, ca să poți să te duci mai în față etc. 

Atunci când oprirea este neașteptată, nefiind vorba despre o cale ferată sau o intersecție, ultima mașină trebuie să fie oprită la distanță mare față de coloană. Mașina în care s-a intrat s-a oprit incorect, din punct de vedere al conducerii defensive. Legal nu are nicio vină.

De asemenea, cel din spate, care a venit cu viteză și a intrat în ultima mașină oprită face parte din categoria șoferilor neatenți, din orice motive, precum oboseala, absent pentru că se uita la telefon etc. 

Prin urmare, se justifică de ce trebuie să ai tetiera bine reglată, pentru că, iată, au primit un șut din spate și poți să îți rupi gâtul. Se justifică de ce trebuie să fii atent, să ai ochii ca girofarul, în toate părțile, inclusiv să oprești la distanță, în coloană", a declarat Titi Aur, la DC News și DC News TV.

Vezi emisiunea aici:

