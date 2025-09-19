Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla. Mașina s-a izbit de un copac, iar portierele nu s-au deschis

O tragedie imensă a marcat vestul Germaniei. Un bărbat de 43 de ani și doi copii de nouă ani au pierit arși de vii, după ce au rămas blocați într-o mașină Tesla cuprinsă de flăcări, în urma unui accident rutier. Vehiculul a ieșit de pe drum și s-a izbit violent de un copac.

Potrivit poliției din Schwerte, landul Renania de Nord-Westfalia, victimele au decedat la impact. Un al treilea copil aflat în autoturism a reușit să se salveze și a fost transportat la un spital din apropiere, a relatat de publicația Ruhr News.

Un martor local, proprietar al unui magazin de vopsele, a încercat să intervină folosind un extinctor, dar nu a reușit să deschidă ușile din cauza mânerelor retractabile. „Am vrut să salvez niște oameni. Am încercat să deschid mașina, dar nici asta nu a mers. Era deja foarte fierbinte din cauza incendiului, dar partea dreaptă a mașinii era încă relativ nedeteriorată. La naiba, nu am reușit să ajut. Nu a mers”, a povestit el pentru Ruhr News.

Flăcările s-au reaprins de mai multe ori, complicând munca pompierilor

Flăcările s-au reaprins de mai multe ori, complicând munca pompierilor. Poliția investighează circumstanțele accidentului, precizând că evenimentul s-a produs în timpul unei manevre de depășire.

Îngrijorările legate de siguranța mânerelor ușilor retractabile ale Tesla au fost semnalate încă din aprilie 2024 de Asociația Auto Germană (ADAC), care a avertizat că acestea pot deveni un risc în caz de întrerupere a alimentării electrice după un accident.

În paralel, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA a demarat o investigație asupra a aproximativ 174.000 de modele Tesla Model Y, în urma reclamațiilor privind imposibilitatea deschiderii ușilor electrice în situații de urgență.

Tesla a anunțat că lucrează la un nou design al mânerelor pentru a spori siguranța pasagerilor.