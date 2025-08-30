Data publicării:

EXCLUSIV  Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a atras atenția asupra unui risc uriaș la care se expun șoferii.

CITEȘTE ȘI                   -                  EXCLUSIV  Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă

Foarte mulți șoferi români nu păstrează distanța corespunzătoare pe șosele, iar în situațiile în care conducătorul auto aflat în față este nevoit să facă o frânare bruscă, există posibilitatea foarte mare să se producă accidente de circulație. 

Într-un dialog cu jurnalistul Florin Răvdan, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a explicat ce riscuri își asumă conducătorii auto în momentul în care aleg un mod de condus agresiv, care pune presiune pe șoferul din față.

„Când vine un șofer foarte aproape de tine, în spate, trebuie să fii super stresat. Nu doar pentru că e foarte aproape, ci pentru că persoana respectivă nu înțelege nimic din regulile conducerii în siguranță și sigur, dacă tu vei frâna brusc, nu va avea capacitatea să evite. Când vine atât de aproape înseamnă că nu are deloc noțiuni de conducere defensivă. În momentul în care te apropii de un șofer și vezi că mărește distanța față de cel din față, atunci îți dai seama că șoferul respectiv știe.

Eu am foarte multe exemple de acest fel. Mergi pe o șosea națională sau județeană ca pieton și nu bine nimeni. La un moment dat vine din față o mașină care merge mai lent, dar nu mai lent de viteza legală. Să zic că merge cu 60km/h în localitate, în loc de 50km/h. În spatele acelui vehicul mai sunt 4 - 5 mașini care merg una în alta. Dacă eu aș face o glumă să fac un pas în fața primei mașini și șoferul frânează, 4 - 5 mașini se lovesc 100%. Este sub o secundă între ele. Nu ar avea timp nici să ridice piciorul de pe accelerație.

Fiecare crede că împingându-se acolo are șanse mai mari să depășească, dar doar se pune în pericol. Foarte puțini sunt cei care au răbdare să circule cu viteza legală. Peste tot se merge mai tare“, a explicat Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

CITEȘTE ȘI                    -                    EXCLUSIV  De ce nu se consideră Titi Aur un șofer de nota 10 / video

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video
30 aug 2025, 14:50
De ce nu se consideră Titi Aur un șofer de nota 10 / video
30 aug 2025, 08:05
Înmatriculările auto din România au explodat în iulie, peste media UE
28 aug 2025, 10:56
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
27 aug 2025, 10:21
Accident cu șapte victime în Vâlcea, un copil de trei ani e în stare foarte gravă
27 aug 2025, 08:57
Concluzia lui Titi Aur după ce a testat șoferii din alte țări europene comparativ cu România / video
26 aug 2025, 18:33
ParintiSiPitici.ro
„Toți părinții să-și ia copiii și să se uite la acest film de pe Netflix înainte să înceapă școlile și grădinițele!” De ce spun specialiștii că e cea mai bună lecție în lupta cu bullyingul
29 aug 2025, 12:57
Pompierii ISU Constanța, alertați prin sistemul eCall. Accident cu 5 mașini pe autostrada A2, spre București
25 aug 2025, 12:07
De ce e România codaşă la siguranța rutieră: Lecția Elveţiei privind obţinerea permisului de conducere
24 aug 2025, 13:32
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
23 aug 2025, 09:19
Când ar urma să se dea în circulație lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău (A7). Scrioșteanu: Facem tot posibilul ...
21 aug 2025, 11:04
Iranienii reîncep producția primului model Dacia Logan. Cum va arăta Pars Nova
17 aug 2025, 19:04
Dacia Bigster a fost testată la viteză maximă pe Autobahn: Care a fost consumul / video
11 aug 2025, 20:40
Reacția UNSAR la "dezinformările" apărute privind scumpirea mai mare a polițelor RCA în România
05 aug 2025, 16:22
O copilă de 10 ani, rănită într-un accident produs de o minoră aflată la volan
04 aug 2025, 19:59
Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Șoferii nu pot înainta din cauza fumului gros / foto în articol
01 aug 2025, 16:50
Tragedii în lanț în Neamț: Două accidente mortale în doar zece minute
01 aug 2025, 11:14
Se circulă pe drum de mare viteză din inima Olteniei până la Constanța. Drumul expres Craiova - Pitești a fost finalizat și dat în trafic / video
31 iul 2025, 16:48
Legea Anastasia a salvat peste 100 de vieţi de la promulgare. Modificarea Codului Penal care îi sperie pe şoferi mai mult decât închisoarea
27 iul 2025, 15:38
Cele mai grave accidente rutiere nu au loc pe autostradă sau drumuri naţionale. Surpriza avută de senatorul Robert Cazanciuc
27 iul 2025, 08:05
Escrocherie în parcările din București: Hoții pun coduri QR false pentru a fura bani de pe carduri
25 iul 2025, 23:06
Probleme la podul Giurgiu - Ruse. Anunțul zilei pentru șoferii care vor să meargă în Bulgaria
25 iul 2025, 10:23
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
24 iul 2025, 18:44
Când va fi gata autostrada Ploiești - Buzău (A7). Ionel Scrioșteanu (MTI), detalii despre problemele de la lotul 2
28 iul 2025, 16:06
Autostrada București - Pitești se modernizează la 3 benzi pe sens. Scrioșteanu (MTI) spune când ar putea fi gata lucrările
25 iul 2025, 07:56
Ionel Scrioșteanu (MTI), reacție după nemulțumirile românilor legate de nodul rutier dintre A0 și A1. Anunț important pentru șoferi
24 iul 2025, 15:20
Mașinile chinezești invadează Europa: Creștere de 91% la înmatriculări și o cotă de piață record
23 iul 2025, 21:44
Circulație restricționată pe A1. Informația zilei pentru șoferi
23 iul 2025, 08:21
Conduci în papuci, sandale sau pantofi cu toc? Titi Aur explică la ce riscuri de expui / video
20 iul 2025, 08:02
Când există riscul să-ți explodeze anvelopa la mașină. Titi Aur, explicații / video
20 iul 2025, 11:01
A0 le dă deja bătăi de cap șoferilor. Problema uriașă de care m-am lovit la intrarea pe A1 / video
19 iul 2025, 20:10
Drumul morții E85 a mai luat două vieți. Doi bărbați au murit, astăzi, în urma unui accident
18 iul 2025, 11:24
Programul Rabla Auto continuă și în 2025. Statul alocă 200 de milioane de lei pentru mașini mai puțin poluante
16 iul 2025, 12:18
Trei pasaje din București, foarte circulate, pericol pentru șoferi. Intră în reparații capitale. Cel de la Lujerului are nevoie de aproape 3 ani de reparații
16 iul 2025, 11:50
Titi Aur arată lecția de siguranță rutieră implementată de ISU, dar ignorată de restul României: Când vreodată o să vedem asta pe plan național?
12 iul 2025, 00:02
Schimbare radicală în trafic: Ce vehicule nu vor mai putea circula în București
11 iul 2025, 20:30
Diferenţa dintre România şi Germania la viteza pe autostradă. Ce nu o să vezi niciodată în Germania
06 iul 2025, 12:59
Exerciţiul pe care şoferii de TIR ar trebui să îl facă, dar nu îi obligă nimeni. Consecinţa este răsturnarea
06 iul 2025, 08:10
Urmărire încheiată cu accident: Un șofer băut s-a izbit de un copac în timp ce fugea de poliție
05 iul 2025, 12:56
Situaţie inedită cu daunele unei maşini. Suspensia pe dreapta se strică mai repede decât suspensia pe stânga. Iată explicaţia
05 iul 2025, 11:21
Tragedie în Râmnicu Vâlcea. Doi tineri urmăriți de poliție au ars de vii după ce mașina în care se aflau a luat foc / video
29 iun 2025, 10:03
Fenomenul îngrijorător care apare când conduci: Ce este „adormirea simțurilor“ și ce să faci pentru a depăși riscurile / video
29 iun 2025, 09:04
De ce este ATV-ul printre cele mai periculoase vehicule. Riscurile la care te expui când te urci pe „monstruleț“ / video
29 iun 2025, 21:09
Titi Aur, mesaj pentru persoanele care stau cu picioarele pe bordul mașinii în timpul mersului / video
04 iul 2025, 20:50
Taxiurile lui Elon Musk, fără șofer, surprinse pe contrasens, cu viteză peste limită
23 iun 2025, 17:37
Copii pe trotinete şi biciclete, aproape de o tragedie în Timişoara. Titi Aur: Nu au nicio vină ei
22 iun 2025, 18:06
Cum să reacționezi corect la volan în timpul unei căderi de grindină. Sfaturile lui Titi Aur pentru șoferi
15 iun 2025, 23:24
Permisul auto, mai greu de obținut? Examenul auto, pe cale să se schimbe. Ce reforme propune Avocatul Poporului
15 iun 2025, 15:29
Sperietoare pe șoselele din Bulgaria pentru români. Titi Aur: Pentru noi, e riscant să ne asumăm VIDEO
14 iun 2025, 18:59
Veste bună pentru șoferii cu experiență. Vor obține mai ușor permisul pentru o categorie superioară
11 iun 2025, 17:53
Accident în Predeal. Trafic blocat
09 iun 2025, 17:00
Trotinetele electrice, risc uriaș pe șosele. Titi Aur dă exemplul Țărilor de Jos: Acolo e pericol public. Se confiscă direct
08 iun 2025, 20:06
Cele mai noi știri
acum 15 minute
Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală
acum 23 de minute
Israelul însăsprește asediul în Gaza. Crucea Roșie avertizează că e imposibilă o evacuare a ultimului bastion al grupării teroriste Hamas
acum 59 de minute
Incendiu în apropierea „palatului lui Putin“ de la Marea Neagră
acum 1 ora 1 minute
Tzancă Uraganu, declarații scandaloase. Manelistul lovește, iar România tace
acum 1 ora 6 minute
Cum să faci bubble tea acasă. La ce trebuie să fii atent
acum 1 ora 20 minute
Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei
acum 1 ora 47 minute
Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video
acum 2 ore 1 minute
Ce le promite Kim Jong Un familiilor „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia
Cele mai citite știri
pe 29 August 2025
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
pe 29 August 2025
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
pe 29 August 2025
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
pe 29 August 2025
Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă
pe 29 August 2025
Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel