Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video

Foarte mulți șoferi români nu păstrează distanța corespunzătoare pe șosele, iar în situațiile în care conducătorul auto aflat în față este nevoit să facă o frânare bruscă, există posibilitatea foarte mare să se producă accidente de circulație.

Într-un dialog cu jurnalistul Florin Răvdan, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a explicat ce riscuri își asumă conducătorii auto în momentul în care aleg un mod de condus agresiv, care pune presiune pe șoferul din față.

„Când vine un șofer foarte aproape de tine, în spate, trebuie să fii super stresat. Nu doar pentru că e foarte aproape, ci pentru că persoana respectivă nu înțelege nimic din regulile conducerii în siguranță și sigur, dacă tu vei frâna brusc, nu va avea capacitatea să evite. Când vine atât de aproape înseamnă că nu are deloc noțiuni de conducere defensivă. În momentul în care te apropii de un șofer și vezi că mărește distanța față de cel din față, atunci îți dai seama că șoferul respectiv știe.

Eu am foarte multe exemple de acest fel. Mergi pe o șosea națională sau județeană ca pieton și nu bine nimeni. La un moment dat vine din față o mașină care merge mai lent, dar nu mai lent de viteza legală. Să zic că merge cu 60km/h în localitate, în loc de 50km/h. În spatele acelui vehicul mai sunt 4 - 5 mașini care merg una în alta. Dacă eu aș face o glumă să fac un pas în fața primei mașini și șoferul frânează, 4 - 5 mașini se lovesc 100%. Este sub o secundă între ele. Nu ar avea timp nici să ridice piciorul de pe accelerație.

Fiecare crede că împingându-se acolo are șanse mai mari să depășească, dar doar se pune în pericol. Foarte puțini sunt cei care au răbdare să circule cu viteza legală. Peste tot se merge mai tare“, a explicat Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

