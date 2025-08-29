Data publicării:

EXCLUSIV  Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă

Autor: Elena Aurel
PPC Energie lansează PPC Ore Smart prima ofertă de energie electrică din România prin care clienții casnici pot beneficia de prețuri variabile în funcție de intervalul zilei, în perioada martie-octombrie, astfel încât consumul dintre orele 11:00 și 14:59 va fi tarifat cu 59% mai puțin față de nivelul de preț din celelalte segmente orare și intervale lunare. Oferta asigură un preț al energiei active de 0,313 lei/kWh.

Ionuț Polexe, Value Proposition Director la PPC Energie, a explicat că sistemul tarifar al PPC Ore Smart necesită un contor inteligent care înregistrează și transmite datele de consum, permițând facturarea diferențiată. Intervalul 11:00-15:00 a fost ales pentru a valorifica energia din surse regenerabile, producția de energie în acest interval fiind transformată într-un avantaj pentru clienți.

„Cum funcționează sistemul tarifar mai precis și de ce ați ales acest interval orar? Poate cârcotașii ar spune: „De ce nu seara?, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News. 

Prima condiție este să existe un contor inteligent montat la locul de consum. Acest contor inteligent este un aparat care are posibilitatea tehnică de a înregistra date de consum pe segmente orare, lunar, și de a le transmite automat. Dacă acest contor inteligent este integrat în sistemul de măsurare inteligentă a energiei, el va transmite aceste date și, pe baza datelor transmise, practic, noi putem să facturăm diferențiat.

Referitor la intervalul orar, este un interval orar în care punem la muncă, în favoarea consumatorilor, energia din surse regenerabile. Există această discuție în piață pe care o știm toți, referitor la aportul energiei solare în mixul de consum al energiei electrice și profităm de acest interval în care producția de energie solară este preponderentă pentru a-l transforma într-un avantaj pentru clienți. De aici, intervalul orar 11:00-15:00", a spus Ionuț Polexe. 


Cine poate beneficia de această ofertă

Ionuț Polexe a precizat că oferta PPC Ore Smart este disponibilă pentru orice client care dorește să o acceseze, singura condiție fiind existența unui contor inteligent montat la locul de consum.

„Orice client care își dorește această ofertă o poate accesa atât în cele 80 de magazine pe care PPC le are în toată țara, cât și pe site-ul nostru ppcenergy.ro. Singura condiție este să existe acest contor inteligent montat la locul de consum”, a spus Ionuț Polexe. 

 

1. -imagine fara descriere- (ionut-polexe2_96382400.jpg)

Ionuț Polexe, Value Proposition Director la PPC Energie

 

Cum știi dacă ai un contor inteligent

Ionuț Polexe a explicat că pentru a verifica dacă ai un contor inteligent, poți întreba operatorul de distribuție sau verifica aplicația myPPC. De asemenea, dacă factura reflectă exact consumul fără a transmite manual indexul lunar, înseamnă că există un contor inteligent montat la locul de consum.

„Aici sunt două opțiuni. Există posibilitatea de a întreba operatorul de distribuție, iar clienții PPC pot să acceseze aplicația myPPC și să găsească acolo acest detaliu.

Mai există o metodă practică. Dacă clienții știu că nu transmit indexul lunar și, cu toate acestea, consumul de energie electrică pe factură se regăsește exact în funcție de ceea ce s-a consumat la locul de consum, este clar că este un contor inteligent montat acolo”, a spus Ionuț Polexe. 

Economii semnificative cu intervalul Ore Smart

Ionuț Polexe a explicat că, folosind intervalul Ore Smart (11:00-15:00, martie-octombrie) pentru aparatele casnice și încărcarea mașinii electrice, clienții pot economisi între 100 și 300 de lei lunar. Potrivit acestuia, tariful Ore Smart este de 0,89 lei/kWh, semnificativ mai mic decât media pieței de 1,40-1,50 lei/kWh, și poate varia ușor în funcție de zona de distribuție.

„Mai dați-ne exemple de facturi. Deci folosim această ofertă și ce se va întâmpla concret luna care vine?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Dacă luăm un exemplu clasic în care folosim o mașină de spălat hainele de trei ori pe săptămână, dacă folosim mașina de spălat vase de 3-4 ori pe săptămână, în intervalul 11:00-15:00, din martie până în octombrie, și folosim preponderent aerul condiționat în această perioadă, ajungem să economisim aproximativ 100 de lei lunar.

Dacă încărcăm mașina electrică alături de celelalte dispozitive despre care menționam, în intervalul respectiv, și o încărcăm de 3-4 ori pe săptămână, economia pe care o resimțim în buzunar ajunge până la 300 de lei.

Este o economie substanțială pentru că dacă ne uităm la tarif, astăzi, tarifele medii în piață sunt în jur de 1.40-1.50 lei pentru kWh consumat. În intervalul Ore Smart, tariful pentru un kWh consumat cu toate taxele este de 0.89 lei, ceea ce este semnificativ redus și este cu siguranță cel mai mic preț din piață pe care poți să-l ai pentru un kW consumat.

Acesta este un tarif de pornire. El diferă ușor în funcție de zonele de distribuție în care se află fiecare client pentru că în spate sunt taxe diferite. Însă clienții din zona Muntenia Sud, Dobrogea, Banat beneficiază de acest tarif de plecare”, a spus Ionuț Polexe la DC News. 

