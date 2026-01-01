€ 5.0985
DCNews Stiri Războiul din Ucraina nu a fost pus pe pauză nici în noaptea dintre ani: 24 de oameni ar fi fost uciși de drone
Data actualizării: 12:26 01 Ian 2026 | Data publicării: 12:07 01 Ian 2026

Războiul din Ucraina nu a fost pus pe pauză nici în noaptea dintre ani: 24 de oameni ar fi fost uciși de drone
Autor: Doinița Manic

razboi ucraina Război Ucraina. Foto: Pixabay
 

Ucraina a doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia.

Războiul din Ucraina nu a fost pus pe pauză nici măcar de Anul Nou. Forţele aeriene ale Ucrainei au doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia împotriva teritoriului său, într-un atac în care ţara invadatoare a folosit 205 drone, informează EFE.

VEZI ȘI: Volodimir Zelenski, discurs emoționant de Anul Nou: Vrem sfârșitul războiului, nu sfârșitul Ucrainei - VIDEO

Conform informaţiilor postate pe Telegram de forţele aeriene ale Ucrainei, "inamicul a atacat cu 205 de drone Shahed, Gerbera şi de alt tip", deşi apărarea ucraineană a doborât sau a neutralizat 176 dintre ele, transmite Agerpres.

"Atacul a fost respins de aviaţie, trupe de rachete antiaeriene, de război electronic, unităţi de drone şi grupuri de foc mobil", a transmis raportul militar.

Aceeaşi sursă a indicat că au avut loc 24 de atacuri cu drone ruseşti în 15 puncte ale ţării.

Rușii susțin că 24 de oameni au fost uciși de drone

Pe de altă parte, Reuters transmite că Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de ruşi în regiunea Herson din sudul Ucrainei, a declarat joi că cel puţin 24 de persoane au fost ucise şi peste 50 rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra unui hotel şi a unei cafenele unde se desfăşurau sărbători de Revelion.

Saldo a spus, într-o postare pe Telegram, că atacul a avut loc în Horlî, o localitate de coastă nu departe de peninsula Crimeea controlată de Rusia. Reuters nu a putut verifica imediat informaţiile.

ucraina
revelion
atac drone
rusia
razboi ucraina
