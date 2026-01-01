€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Volodimir Zelenski, discurs emoționant de Anul Nou: Vrem sfârșitul războiului, nu sfârșitul Ucrainei - VIDEO
Data publicării: 08:45 01 Ian 2026

Volodimir Zelenski, discurs emoționant de Anul Nou: Vrem sfârșitul războiului, nu sfârșitul Ucrainei - VIDEO
Autor: Doinița Manic

volodimir zelenski discurs de anul nou Imagine cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, din timpul discursului de Anul Nou. Foto: Captură video Youtube
 

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a șinut un discurs emoționant în seara de Anul Nou.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ținut un discurs emoționant în noaptea dintre ani. El a afirmat, printre altele, în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt", relatează AFP.

"Acordul de pace este 90% gata. Au mai rămas 10%. (...) Aceşti 10% conţin totul, de fapt. Aceşti 10% vor determina soarta păcii, soarta Ucrainei şi a Europei", a declarat el într-un mesaj video postat pe contul său de Telegram. "10% până la pace", a subliniat Volodimir Zelenski. 

Totodată, Zelenski a spus că Ucraina face tot posibilul pentru a realiza pacea, dar nu va accepta un acord care compromite supraviețuirea țării, într-un discurs de Anul Nou rostit de la Kiev.

Volodimir Zelenski: În toți acești ani, încă nu au înțeles cine sunt ucrainenii

„Vrem sfârșitul războiului - nu sfârșitul Ucrainei”, a spus Zelenski, adăugând că ucrainenii sunt epuizați, dar nu sunt pregătiți să se predea.

„Înseamnă asta că suntem gata să ne predăm? Cei care cred asta se înșală profund”, a adăugat el.

„Și, evident, în toți acești ani, încă nu au înțeles cine sunt ucrainenii. Un popor care a rezistat timp de 1.407 zile într-un război de amploare. Luați în considerare acest număr. Este mai lung decât ocupația nazistă a multora dintre orașele noastre în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a mai spus Zelenski, scrie Kyiv Independent.

 „Rusia nu își încheie războaiele de una singură”

El a subliniat că Rusia nu a arătat nicio dorință reală de a pune capăt războiului în mod voluntar: „Rusia nu își încheie războaiele de una singură. Doar presiunea din partea altora — doar constrângerea din partea altora funcționează”.

Președintele a declarat că Ucraina va semna doar un acord de pace susținut de garanții de securitate obligatorii: „O foaie de hârtie în stilul Budapestei nu va satisface Ucraina. Ucraina nu are nevoie de o capcană meticulos elaborată în stilul Minsk. Semnătura mea va fi sub un acord solid”.

În încheierea discursului său, Zelenski a spus că pacea rămâne obiectivul suprem al Ucrainei, dar aceasta trebuie să fie durabilă și dreaptă: „Credem în pace, luptăm pentru ea și muncim pentru ea”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
volodimir zelenski
acord de pace
anul nou
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Mesaje de Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pentru 1 ianuarie
Publicat acum 36 minute
Explozie în noaptea de Anul Nou, într-o stațiune de schi extrem de populară. Sunt cel puțin 10 morți - VIDEO
Publicat acum 48 minute
Tragedie în noaptea de Revelion: Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor
Publicat acum 51 minute
Opt morți în noi atacuri americane asupra navelor din Venezuela
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Culoarea ținutei purtate de Revelion și mesajul ei pentru 2026: Ce au atras românii în noul an, fără să știe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
Publicat pe 30 Dec 2025
Nu rata Horoscopul special 2026! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat pe 30 Dec 2025
Bolojan, anunț privind taxele și impozitele în 2026
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close