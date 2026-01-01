Volodimir Zelenski, discurs emoționant de Anul Nou: Vrem sfârșitul războiului, nu sfârșitul Ucrainei - VIDEO

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ținut un discurs emoționant în noaptea dintre ani. El a afirmat, printre altele, în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt", relatează AFP.

"Acordul de pace este 90% gata. Au mai rămas 10%. (...) Aceşti 10% conţin totul, de fapt. Aceşti 10% vor determina soarta păcii, soarta Ucrainei şi a Europei", a declarat el într-un mesaj video postat pe contul său de Telegram. "10% până la pace", a subliniat Volodimir Zelenski.

Totodată, Zelenski a spus că Ucraina face tot posibilul pentru a realiza pacea, dar nu va accepta un acord care compromite supraviețuirea țării, într-un discurs de Anul Nou rostit de la Kiev.

Volodimir Zelenski: În toți acești ani, încă nu au înțeles cine sunt ucrainenii

„Vrem sfârșitul războiului - nu sfârșitul Ucrainei”, a spus Zelenski, adăugând că ucrainenii sunt epuizați, dar nu sunt pregătiți să se predea.

„Înseamnă asta că suntem gata să ne predăm? Cei care cred asta se înșală profund”, a adăugat el.

„Și, evident, în toți acești ani, încă nu au înțeles cine sunt ucrainenii. Un popor care a rezistat timp de 1.407 zile într-un război de amploare. Luați în considerare acest număr. Este mai lung decât ocupația nazistă a multora dintre orașele noastre în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a mai spus Zelenski, scrie Kyiv Independent.

„Rusia nu își încheie războaiele de una singură”

El a subliniat că Rusia nu a arătat nicio dorință reală de a pune capăt războiului în mod voluntar: „Rusia nu își încheie războaiele de una singură. Doar presiunea din partea altora — doar constrângerea din partea altora funcționează”.

Președintele a declarat că Ucraina va semna doar un acord de pace susținut de garanții de securitate obligatorii: „O foaie de hârtie în stilul Budapestei nu va satisface Ucraina. Ucraina nu are nevoie de o capcană meticulos elaborată în stilul Minsk. Semnătura mea va fi sub un acord solid”.

În încheierea discursului său, Zelenski a spus că pacea rămâne obiectivul suprem al Ucrainei, dar aceasta trebuie să fie durabilă și dreaptă: „Credem în pace, luptăm pentru ea și muncim pentru ea”.