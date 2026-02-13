€ 5.0943
DCNews Stiri Șapte tradiții unice de Ziua Îndrăgostiților din întreaga lume
Data actualizării: 19:20 13 Feb 2026 | Data publicării: 19:19 13 Feb 2026

Șapte tradiții unice de Ziua Îndrăgostiților din întreaga lume
Autor: Alexandra Curtache

Tradiții de Ziua Îndrăgostiților Foto: Unsplash

În ultimele zile, felicitările roșii, roz și albe au invadat rafturile supermarketurilor, iar trandafirii, ciocolata și ursuleții de pluș sunt peste tot. Sâmbătă, 14 februarie, este Ziua Îndrăgostiților aproape în toată lumea.

În România, de obicei, sărbătorim Ziua Îndrăgostiților cumpărând cadouri și invitând persoana specială la întâlniri romantice și luxoase, dar alte culturi din întreaga lume abordează această sărbătoare străveche a iubirii în moduri diferite și festive. Descoperă cum este sărbătorită Ziua Îndrăgostiților în întreaga lume.

Chiar dacă România are și Dragobetele, o zi similară celei a Îndrăgostiților, sărbătorită pe 24 februarie, cuplurile nu se dau înapoi nici de la Valentine's Day, varianta americană, fiind în trend cu toate țările.

Se pare că dragostea vorbește multe limbi, iar în fiecare februarie, lumea își rescrie propriul ritm. Iată șapte moduri distincte în care Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită în întreaga lume, dovadă că afecțiunea se adaptează, iar romantismul se reinventează.

Brazilia: Dia dos Namorados din iunie

Brazilia nu sărbătorește Ziua Îndrăgostiților în februarie. În schimb, Dia dos Namorados cade pe 12 iunie, în ajunul zilei Sfântului Anton (patronul căsătoriei).

În această zi, cuplurile își fac cadouri, iau masa în stil mare și chiar organizează ritualuri de cuplare pentru cei singuri. Aici, dragostea așteaptă iarna.

Danemarca: Ghiocei și expeditori secreți

Danezii schimbă flori albe presate, de obicei ghiocei, în loc de trandafiri. De asemenea, trimit gaekkebrev, sau scrisori anonime în versuri cu indicii jucăușe despre identitatea expeditorului. Dacă destinatarul ghicește corect, primește un ou de Paște mai târziu în cursul anului. Romantismul se întâlnește cu ghicitorile, iar misterul se îmbină cu fiorii iubirii.

Italia: Lacătele iubirii

În unele părți ale Italiei, cuplurile atașează lacate la poduri și aruncă cheia, un gest simbolic care sigilează devotamentul lor.

Deși unele orașe au îndepărtat lacătele din motive de siguranță, sentimentul persistă: iubirea ca o legătură astrală, încuiată și durabilă.

Japonia: Bărbații sunt răsfățați

În Japonia, formula se inversează pe 14 februarie. Femeile oferă ciocolată bărbaților, honmei-choco (ciocolată din dragoste adevărată) pentru cei pe care îi plac și giri-choco (ciocolată din obligație) pentru colegi sau prieteni.

O lună mai târziu, de Ziua Albă (14 martie), bărbații le răsplătesc cu dulciuri sau mici cadouri pe femei.

Acest sistem de schimb de dulciuri transformă Valentine's Day într-o sărbătoare în două etape, structurată, sentimentală și surprinzător de strategică. Aici, dragostea are mai multe straturi, fiind definită de intenție și reciprocitate.

Coreea de Sud: un maraton al dragostei de trei luni

Coreea de Sud merge și mai departe. La fel ca în Japonia, femeile oferă ciocolată pe 14 februarie, iar bărbații răspund la rândul lor în Ziua Albă.

Dar există și Ziua Neagră, pe 14 aprilie, când persoanele singure se adună pentru a mânca jajangmyeon (tăiței cu fasole neagră) și pentru a lega prietenii între persoane fără partener. Este o tradiție jucăușă, dar și emoționantă, o trilogie a tandreții care onorează atât cuplurile, cât și persoanele singure.

Țara Galilor: Linguri și sentimente

Deși nu este strict pe 14 februarie, Țara Galilor sărbătorește iubirea pe 25 ianuarie (Ziua Sfântului Dwynwen). În mod tradițional, bărbații sculptează „linguri de dragoste” din lemn, împodobite cu simboluri, inimi, chei sau ancore, fiecare cu o semnificație codificată. Este o măiestrie care curtează angajamentul, o moștenire în loc de un titlu de ziar.

Filipine: Nunți în masă și cereri în căsătorie publice

În Filipine, Ziua Îndrăgostiților devine adesea o ocazie pentru evenimente de amploare. Autoritățile locale organizează nunți în masă, permițând zeci, uneori chiar sute de cupluri să se căsătorească într-o singură ceremonie comună. Este un angajament comunitar în forma sa cea mai cinematografică, dovada că aici iubirea se sărbătorește cel mai bine în mod zgomotos.

Astfel, Ziua Îndrăgostiților dovedește că afecțiunea este adaptabilă la orice zonă din lume. Fiecare cultură îl creionează pe Cupidon în mod diferit, unele dulce, altele simbolic, altele spectaculos de public.

Fie că oferiți ciocolată, sculptați linguri sau descifrați coduri, un lucru rămâne constant: iubirea învinge tot, și indiferent în ce lună este sărbătorită, găsește o cale să înflorească.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ziua indragostitilor
Valentine's Day
Comentarii

