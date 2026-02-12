Nicușor Dan, despre candidații la șefia parchetelor: „Sunt oameni foarte interesanți”. Ce a spus despre Voineag

În cadrul unor declarații de presă susținute în Belgia, președintele Nicușor Dan a declarat că printre propunerile pentru șefii de parchete se află persoane interesante care ar putea dinamiza activitatea instituțiilor.

Jurnalist: „Cu privire la șefii parchetelor, ați văzut lista. Cum vi se par propunerile, având în vedere că dumneavoastră veți avea ultimul cuvânt?”

„Mi se pare - și vorbesc cât se poate de serios - că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei. Am văzut și comentariile din spațiul public, dar nu sunt de aceeași opinie. Dimpotrivă. Înțeleg că este un concurs, oamenii vin cu un plan de management pe care eu nu îl cunosc în acest moment, dar, uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante și sunt optimist că vor dinamiza activitatea”, a spus președintele Nicușor Dan.

Jurnalist: „Ce înseamnă „interesant”? Marius Voineag este un nume interesant?”

„Nu o să intru în detalii, vă dați seama. Este un concurs care a început. Legat de domnul Voineag, mi se pare o speculație fără niciun fundament, că un om care poate eventual o să fie adjunct la o instituție va controla o altă instituție. Asta mi se pare fără niciun fel de fundament", a spus președintele Nicușor Dan.

