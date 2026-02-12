€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, despre candidații la șefia parchetelor: „Sunt oameni foarte interesanți”. Ce a spus despre Voineag
Data actualizării: 21:48 12 Feb 2026 | Data publicării: 21:33 12 Feb 2026

Nicușor Dan, despre candidații la șefia parchetelor: „Sunt oameni foarte interesanți”. Ce a spus despre Voineag
Autor: Elena Aurel

nicusor dan presedintele romaniei Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a comentat propunerile pentru șefia parchetelor și a spus că printre candidați se află persoane foarte interesante.

În cadrul unor declarații de presă susținute în Belgia, președintele Nicușor Dan a declarat că printre propunerile pentru șefii de parchete se află persoane interesante care ar putea dinamiza activitatea instituțiilor.

Jurnalist: „Cu privire la șefii parchetelor, ați văzut lista. Cum vi se par propunerile, având în vedere că dumneavoastră veți avea ultimul cuvânt?”

„Mi se pare - și vorbesc cât se poate de serios - că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei. Am văzut și comentariile din spațiul public, dar nu sunt de aceeași opinie. Dimpotrivă. Înțeleg că este un concurs, oamenii vin cu un plan de management pe care eu nu îl cunosc în acest moment, dar, uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante și sunt optimist că vor dinamiza activitatea”, a spus președintele Nicușor Dan.

Jurnalist: „Ce înseamnă „interesant”? Marius Voineag este un nume interesant?”

„Nu o să intru în detalii, vă dați seama. Este un concurs care a început. Legat de domnul Voineag, mi se pare o speculație fără niciun fundament, că un om care poate eventual o să fie adjunct la o instituție va controla o altă instituție. Asta mi se pare fără niciun fel de fundament", a spus președintele Nicușor Dan. 

Video: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
parchete
marius voineag
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 45 minute
De ce un gest banal ajunge să doară ca o lovitură și cum se leagă asta de trauma relațională
Publicat acum 3 ore si 7 minute
Artă rupestră, veche de 10.000 de ani, descoperită în Egipt
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Rihanna, „jefuită” la raftul de legume. O pensionară i-a luat căruciorul de sub ochi
Publicat acum 3 ore si 51 minute
Primele declarații ale lui Robert Negoiță după ridicarea controlului judiciar
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Cum îți alegi partenerul pe baza rănilor vechi. Răspunsul psihologilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 15 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 6 ore si 17 minute
Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 31 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 16 ore si 17 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close