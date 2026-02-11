€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Campania de dezinformare care poate precede un atac militar asupra României. CSAT ar trebui să intervină
Data actualizării: 18:57 11 Feb 2026 | Data publicării: 18:47 11 Feb 2026

EXCLUSIV Campania de dezinformare care poate precede un atac militar asupra României. CSAT ar trebui să intervină
Autor: Anca Murgoci

soldati razboi Sursa foto: Freepik, @chatchaiyo

Campaniile anti-vaccinare și valul de dezinformare din mediul online nu sunt simple opinii rătăcite, ci pot reprezenta o vulnerabilitate majoră de securitate națională.

Epidemiologul Emilian Popovici atrage atenția că astfel de acțiuni pot deveni parte a unui scenariu mult mai grav, inclusiv într-un context de conflict armat.

Scenariul periculos: Pandemie, sistem sanitar blocat și atac militar


Emilian Popovici descrie un scenariu îngrijorător. Într-o perioadă de pandemie, grupuri bine organizate lansează campanii intense de dezinformare, conving populația să nu se vaccineze, iar rezultatul este blocarea sistemului de sănătate. Într-o asemenea situație, dacă statul respectiv ar fi vizat simultan de un atac militar, campania de dezinformare ar putea fi interpretată drept o etapă premergătoare agresiunii.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Au sau nu vaccinurile metale grele. Exemplul canamicinei, explicat de prof. Popovici: Salvatoare de vieți 

„Vedeți însă că antivaccinismul și dezinformarea, în general, nu sunt chestiuni atât de simple pe cât par la prima vedere. Nu e vorba doar despre cineva care aruncă în spațiul public o informație complet greșită. Problema dezinformării poate fi extrem de agresivă. Nu spun doar eu acest lucru, o spun mulți specialiști.

Haideți să ne gândim la un scenariu: Ești în pandemie, iar anumite grupuri se ocupă intens de dezinformare, conving populația să nu se vaccineze, iar oamenii dau curs acestor mesaje. Rezultatul poate fi blocarea sistemului de sănătate din țara respectivă. Dacă, în același timp, țara este supusă unui atac militar, putem considera campania de dezinformare drept o etapă premergătoare unui astfel de atac? Cu siguranță că da.

De aceea, în opinia mea, dezinformarea ar trebui să fie o preocupare inclusiv la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Acest consiliu nu apără doar teritoriul fizic al României, ci și populația, inclusiv sănătatea publică. În fața dezinformării, atitudinea trebuie să fie fermă și profesionistă”, a zis Emilian Popovici.


„Cele mai nocive componente ale dezinformării nu sunt neapărat persoanele vizibile din spațiul public, ci mecanismele din spatele lor. Există tehnici folosite de profesioniști ai manipulării. Una dintre ele este fenomenul „echo chamber”, camera de ecou. Ce înseamnă acest lucru? O persoană pune pe o platformă socială o întrebare, fără a avea o convingere fermă: „Oare lucrurile stau așa?”.

În acel moment, este identificată și bombardată cu sute sau mii de mesaje care îi confirmă presupunerea. Devine foarte dificil să o mai convingi că realitatea este alta, pentru că ea ajunge să creadă că mii de oameni gândesc la fel. În realitate, multe dintre acele conturi nici măcar nu aparțin unor persoane reale. De aceea spun că medicii singuri nu pot face față acestor campanii de dezinformare, care, în multe cazuri, sunt orchestrate de profesioniști”, a zis epidemiologul Emilian Popovici la emisiunea AntiMit de la DC News.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac
razboi
vaccinare
dezinformare
emilian popovici
antivaccinism
csat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 ore si 58 minute
Un candidat la alegerile prezidențiale din Columbia anunță un „plan șoc”. Ce a promis că va face
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Examen european pentru radiologi, aprobat în România prin ordin de ministru
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Jumătate de milion de copii aflați pe lista de așteptare pentru servicii de sănătate mintală
Publicat acum 7 ore si 14 minute
Cuplul anxios-evitant. Interacțiunea care epuizează
Publicat acum 7 ore si 15 minute
Italia vrea să înăsprească regulile privind migraţia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 52 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 15 ore si 58 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 15 ore si 42 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 22 ore si 32 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 22 ore si 41 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close