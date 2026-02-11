Epidemiologul Emilian Popovici atrage atenția că astfel de acțiuni pot deveni parte a unui scenariu mult mai grav, inclusiv într-un context de conflict armat.

Scenariul periculos: Pandemie, sistem sanitar blocat și atac militar



Emilian Popovici descrie un scenariu îngrijorător. Într-o perioadă de pandemie, grupuri bine organizate lansează campanii intense de dezinformare, conving populația să nu se vaccineze, iar rezultatul este blocarea sistemului de sănătate. Într-o asemenea situație, dacă statul respectiv ar fi vizat simultan de un atac militar, campania de dezinformare ar putea fi interpretată drept o etapă premergătoare agresiunii.

„Vedeți însă că antivaccinismul și dezinformarea, în general, nu sunt chestiuni atât de simple pe cât par la prima vedere. Nu e vorba doar despre cineva care aruncă în spațiul public o informație complet greșită. Problema dezinformării poate fi extrem de agresivă. Nu spun doar eu acest lucru, o spun mulți specialiști.

Haideți să ne gândim la un scenariu: Ești în pandemie, iar anumite grupuri se ocupă intens de dezinformare, conving populația să nu se vaccineze, iar oamenii dau curs acestor mesaje. Rezultatul poate fi blocarea sistemului de sănătate din țara respectivă. Dacă, în același timp, țara este supusă unui atac militar, putem considera campania de dezinformare drept o etapă premergătoare unui astfel de atac? Cu siguranță că da.

De aceea, în opinia mea, dezinformarea ar trebui să fie o preocupare inclusiv la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Acest consiliu nu apără doar teritoriul fizic al României, ci și populația, inclusiv sănătatea publică. În fața dezinformării, atitudinea trebuie să fie fermă și profesionistă”, a zis Emilian Popovici.



„Cele mai nocive componente ale dezinformării nu sunt neapărat persoanele vizibile din spațiul public, ci mecanismele din spatele lor. Există tehnici folosite de profesioniști ai manipulării. Una dintre ele este fenomenul „echo chamber”, camera de ecou. Ce înseamnă acest lucru? O persoană pune pe o platformă socială o întrebare, fără a avea o convingere fermă: „Oare lucrurile stau așa?”.

În acel moment, este identificată și bombardată cu sute sau mii de mesaje care îi confirmă presupunerea. Devine foarte dificil să o mai convingi că realitatea este alta, pentru că ea ajunge să creadă că mii de oameni gândesc la fel. În realitate, multe dintre acele conturi nici măcar nu aparțin unor persoane reale. De aceea spun că medicii singuri nu pot face față acestor campanii de dezinformare, care, în multe cazuri, sunt orchestrate de profesioniști”, a zis epidemiologul Emilian Popovici la emisiunea AntiMit de la DC News.