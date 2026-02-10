ES ambasadorul Mohammed M. Khayat, la final de mandat în România. Chirieac: Arabia Saudită nu mai e un „tărâm îndepărtat” ci un model

Născut la 6 septembrie 1971, la Makkah, diplomatul saudit are o carieră solidă în serviciul extern al Regatului, ocupând anterior funcții de ambasador extraordinar și plenipotențiar în mai multe state: În Kenya (2016–2021), Somalia, Malawi (2018 – mai 2021) și Seychelles (2020 – februarie 2021). Experiența acumulată în aceste misiuni i-a permis să gestioneze dosare complexe și să promoveze constant cooperarea economică și politică.

În timpul mandatului său în România, ambasadorul Mohammed Abdulghani M. Khayat a contribuit la intensificarea dialogului bilateral și la sprijinirea unor inițiative concrete de cooperare. Relația cu Arabia Saudită a devenit tot mai relevantă pentru România într-un context regional și global marcat de reașezări economice și geopolitice, dar și de ambițioasa strategie „Vision 2030” a Regatului, care urmărește diversificarea economiei saudite dincolo de sectorul energetic. În acest cadru, Bucureștiul este privit ca un partener cu expertiză în domenii precum IT, infrastructură, logistică și agricultură.

Momente de cotitură

Un moment important în această dinamică a fost dialogul din 2025 dintre Radu Miruță, pe atunci ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, și Excelența Sa Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită, desfășurat la Riad. Discuțiile au vizat investițiile, digitalizarea și cooperarea economică, în spiritul deschiderii Regatului către parteneriate tehnologice și industriale.

Tot în 2025, la 19 octombrie, viceprim-ministrul României și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a efectuat o vizită oficială în Arabia Saudită, la invitația părții saudite, fiind primit de Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de Interne al Regatului. Întrevederea a reprezentat o premieră istorică, fiind prima primire oficială a unui ministru român de interne în Arabia Saudită. În cadrul discuțiilor, partea română a subliniat complementaritatea dintre obiectivele Vision 2030 și expertiza României, cu accent pe atragerea de investiții și dezvoltarea de parteneriate bazate pe inovație.

Pe plan economic, tot sub mandatul ambasadorului Mohammed Abdulghani M. Khayat, un pas concret a fost făcut la 27 mai 2024, când Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Consiliul de Afaceri pentru Europa de Sud-Est al Arabiei Saudite, în cadrul evenimentului „Romania – Kingdom of Saudi Arabia Business Session”, organizat la sediul Camerei Naționale. Acordul a creat un cadru instituțional pentru stimularea contactelor directe între mediile de afaceri din cele două țări.

Importanța Arabiei Saudite ca actor regional și partener economic este confirmată și de deschiderea sa către Europa de Est. Un semnal în acest sens a fost vizita din 5 noiembrie 2024 a vicepremierului și ministrului de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, la Riad, unde s-a întâlnit cu prințul Faisal bin Farhan Al Saud. A fost prima vizită oficială de acest nivel de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Moldova și Arabia Saudită în 1996, ilustrând interesul tot mai mare al Regatului pentru cooperarea cu statele din regiune, un succes diplomatic la care au contribuit și ambasadorul Mohammed Abdulghani M. Khayat, precum și Bucureștiul.

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat și el ștacheta ridicată de ambasadorului Mohammed Abdulghani M. Khayat în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Arabia Saudită, arătând că în acest moment Regatul Saudit nu mai e o prezență exotică pentru România, dar va trebui ca acestea realizări să fie fructificate și la nivel politic în țara noastră.

„Cred că principala realizare Excelenței Sale ambasadorul Khayat în timpul mandatului său din România a fost schimbarea totală a imaginii Regatului Arabiei Saudite în țara noastră. Arabia Saudită părea un tărâm îndepărtat, neclar din multe puncte de vedere. Părea doar o uriașă rezervă de petrol a omenirii, dar după mandatul E.S. ambasadorul Khayat, Arabia Saudită este o țară care poate servi și ca model.

Dezvoltare fără precedent, decizii curajoase ale conducătorilor acestei țări, înscrierea în concertul națiunilor, rolul important pe care încearcă să îl joace în aducerea păcii în Orientul Mijlociu, deschiderea către economie, către cultură, o deschidere totală către orizonturile și către România. România însă trebuie să facă tot ceea ce poate să aibă liderii potriviți pentru a fructifica șansa creată indiscutabil de ambasadorul Mohammed Abdulghani M. Khayat”, a punctat și Bogdan Chirieac.

Arabia Saudită conduce lumea arabă şi islamică

În timpul mandatului său, E.S. Dr. Mohammed Abdulghani M. Khayat a oferit mai multe interviuri DC News și DefenseRomania în care a subliniat importanța relațiilor bilaterale dintre Arabia Saudită și România, și a conturat dezideratul dezvoltării cooperării dintre cele două state:

„Relațiile bilaterale dintre cele două țări sunt foarte bune, dar aspirăm mereu să ducem aceste relații către orizonturi şi mai mari. Când vorbim de relații, căutăm să creăm un echilibru între toate sectoarele şi să lucrăm la ele împreună (politicul, economicul, în domeniul mass-media, comerțul, apărarea, cultura, academicul, sportul şi alte domenii). S-ar putea să reușim să consolidăm relațiile politice mai repede decât pe cele economice, sau invers, dar în final lucrăm pentru a ajunge la relații mai strânse între cele două țări în diverse domenii într-un mod care să servească interesele celor două țări”, spune în 2023 ambasadorul saudit.

„Vorbesc cu mândrie despre țara mea și menționez că este activă, deoarece ea joacă un rol influent în regiune şi conduce lumea arabă şi islamică. Regatul are contribuții în domeniul mediului, contribuții în aprovizionarea cu petrol şi gaze, având contribuții și în domeniul asistenței umanitare. Suntem o țară importantă la nivel internaţional şi suntem mulțumiți de relațiile noastre internaționale deosebite şi de eforturile noastre în sprijinul păcii” - E.S. Dr. Mohammed Abdulghani M. Khayat, ambasadorul Arabiei Saudite la București.