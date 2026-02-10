Cum poate Ucraina să intre în UE până în 2027? Plan fără precedent, în 5 pași

Cum poate Ucraina să intre în UE până în 2027? La Bruxelles, această întrebare nu mai este teoretică. Oficialii europeni lucrează deja la un scenariu care ar putea schimba regulile jocului, unul care să permită Kievului să se apropie de Uniunea Europeană mai repede decât oricând, chiar înainte de finalizarea tuturor reformelor cerute în mod tradițional.

Uniunea Europeană pregătește un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei o formă de aderare parțială chiar de anul viitor. Scopul este ancorarea definitivă a țării în Europa și îndepărtarea ei de influența Moscovei. Informațiile vin de la 10 oficiali și diplomați familiarizați cu discuțiile aflate, deocamdată, într-o fază sensibilă.

Patru ani după declanșarea invaziei ruse pe scară largă, Kievul insistă ca aderarea la UE în 2027 să fie inclusă într-un eventual acord de pace cu Kremlinul. Ideea analizată acum la nivel european ar însemna o ruptură majoră față de modul clasic de extindere al Uniunii. Mai exact, Ucraina ar primi un loc la masa deciziilor înainte de a avea acces deplin la toate drepturile unui stat membru.

Miza este urgentă, spun atât Bruxelles-ul, cât și Kievul. Rusia va încerca probabil să „ne oprească drumul către UE”, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, vineri, la Kiev, atunci când a fost întrebat de ce este esențială stabilirea unei date clare pentru aderarea din 2027. „De aceea spunem: stabiliți o dată. De ce o dată exactă? Pentru că acea dată va fi semnată de Ucraina, Europa, SUA și Rusia.”

Un nou model de extindere pentru UE

Planul discutat acum la nivel european se inspiră din ideea unei „Uniuni cu mai multe viteze”, promovată în repetate rânduri de Emmanuel Macron după 2017. În culisele UE, această variantă este numită „extindere inversă”, tocmai pentru că logica este răsturnată: statele sunt integrate politic mai devreme, iar reformele continuă pe parcurs.

Pentru oficialii europeni, formula are un avantaj major. Oferă Ucrainei timp și stabilitate pentru a-și finaliza reformele din justiție, administrație și sistem politic, reducând riscul ca frustrarea să împingă țara spre o ruptură definitivă de Occident. Dar drumul nu este lipsit de obstacole. Cel mai vizibil: opoziția fermă a premierului ungar Viktor Orban față de orice formă de aderare a Ucrainei.

Pe baza discuțiilor cu diplomați din mai multe state membre, oficiali UE și reprezentanți ucraineni, POLITICO a identificat cinci pași decisivi care ar putea explica cum poate Ucraina să intre în UE până în 2027.

Pasul 1: Accelerarea pregătirilor pentru aderare

Primul pas este deja în desfășurare. UE a decis să „devanseze” procesul de aderare al Ucrainei, oferindu-i îndrumare informală în negocierea așa-numitelor „clustere”, adică pachetele legislative care trebuie închise pentru a deveni stat membru.

Până acum, Bruxelles-ul a transmis Kievului detalii privind trei dintre cele șase clustere. În luna martie, la o reuniune informală a miniștrilor pentru afaceri europene, organizată în Cipru, delegația ucraineană ar urma să primească informații suplimentare pentru a putea începe lucrul și pe celelalte capitole.

„În pofida celor mai dificile circumstanțe, în contextul agresiunii ruse în curs, Ucraina își accelerează eforturile de reformă”, a declarat pentru POLITICO Marilena Raouna, ministru adjunct pentru Europa al Ciprului. Reuniunea din 3 martie va avea ca scop reafirmarea acestui sprijin.

Totuși, mesajul transmis de Bruxelles este ferm. „Nu vor exista scurtături”, avertizează un oficial UE, poziție susținută inclusiv de diplomați din state considerate printre cei mai fermi susținători ai Ucrainei.

„Aderarea la UE aduce beneficii doar dacă treci prin transformarea profundă impusă de procesul de extindere. Aceasta este adevărata superputere a Uniunii”, spune un oficial. „Comisia Europeană trebuie să împace două lucruri: nevoia de a avansa rapid și necesitatea reformelor reale în Ucraina.”

La Kiev, mesajul este acceptat. „Vom fi pregătiți din punct de vedere tehnic până în 2027”, a declarat Zelenski. „Vorbim despre sfârșitul războiului și garanții de securitate simultane. Iar pentru noi, UE înseamnă garanții de securitate.”

Pasul 2: O aderare parțială, cu drepturi etapizate

Discuțiile de vineri, de la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au arătat clar că UE caută soluții neconvenționale pentru a depăși blocajele extinderii. Printre opțiuni se află și modelul de aderare graduală, asociat cu ideea de „extindere inversă”.

„Ar fi un fel de recalibrare a procesulu - te alături Uniunii, iar apoi ți se acordă treptat drepturi și obligații”, a explicat un oficial UE. „Este o regândire a modului în care gestionăm aderarea, având în vedere contextul complet diferit față de momentul în care Comisia a stabilit criteriile clasice.”

Mesajul este destinat nu doar Ucrainei, ci și altor state aflate pe lista de așteptare, precum Moldova sau Albania. „Este important să transmitem un mesaj politic”, spune un diplomat european. „Războiul de agresiune durează de patru ani. Ucrainenii au nevoie de sprijin. UE trebuie să ofere acest sprijin, politic și psihologic.”

Deși Zelenski a respins anterior ideea unui statut de membru de rang secund, oficialii spun că Kievul ar putea accepta o formulă care să consacre juridic drumul către UE înainte de aderarea deplină.

Poziții similare vin și din regiune. Un oficial moldovean a declarat că țara sa „vrea să adere la o Uniune Europeană care funcționează eficient dincolo de 27 de state membre”, dar subliniază că „aderarea deplină, cu drepturi egale și participare completă la procesul decizional, trebuie să rămână obiectivul final clar”.

Premierul Albaniei, Edi Rama, merge chiar mai departe, afirmând că o abordare creativă este „o idee bună” și că Albania ar accepta temporar să nu aibă propriul comisar european.

Nu toată lumea este însă convinsă. „Din principiu, nu poți discuta despre două categorii de state membre”, avertizează un oficial UE. Germania, în special, se teme că promisiunile făcute prea devreme ar putea deveni imposibil de onorat.

Pasul 3: Problema Orban

Pentru ca Ucraina să intre în UE până în 2027, este nevoie de unanimitatea celor 27 de state membre. Iar aici apare blocajul major: Viktor Orban.

Premierul ungar, considerat cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin din UE, se opune deschis aderării Ucrainei. Alegerile din Ungaria, programate în aprilie, sunt privite de Bruxelles ca un posibil punct de cotitură.

Orban se află într-o cursă electorală strânsă și a transformat tema Ucrainei într-o armă politică, afirmând că „Ucraina este inamicul nostru” și că nu ar trebui „niciodată” să intre în UE.

„Animozitatea lui Orban față de Kiev este profundă”, spune un diplomat european. „Este ceva personal între Orban și Zelenski. Depășește un simplu calcul strategic.”

Schimbul de acuzații dintre cei doi lideri este vechi. Zelenski l-a acuzat pe Orban că face „lucruri extrem de periculoase” și a numit Budapesta „o mică Moscovă”. Orban, la rândul său, a catalogat Ucraina drept „una dintre cele mai corupte țări din lume”.

Există totuși speranța că o eventuală victorie a lui Péter Magyar, liderul opoziției conservatoare, ar putea deschide o nouă direcție.

Pasul 4: Miza pe Donald Trump

Dacă Orban rămâne la putere, liderii europeni cred că mai există o pârghie: Donald Trump.

Președintele SUA, aliat apropiat al premierului ungar, și-a exprimat clar dorința de a forța un acord de pace între Ucraina și Rusia. Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 apare deja într-un proiect de propunere în 20 de puncte pentru încheierea războiului.

Zelenski a făcut vineri o aluzie directă la acest scenariu. Potrivit lui, SUA „își asumă obligația de a fi garantul faptului că nimeni nu va bloca” elementele acordului. „Discutăm dacă Statele Unite vor lucra politic cu anumite entități europene pentru a evita blocajele.”

Diplomații europeni confirmă că administrația Trump a mai pus presiune pe Budapesta și în trecut, în contextul sancțiunilor împotriva Moscovei.

Pasul 5: Ultima soluție, Articolul 7

Dacă toate celelalte opțiuni eșuează, UE mai are o armă. Reactivarea Articolului 7 împotriva Ungariei.

Articolul 7 este cea mai dură sancțiune politică prevăzută de tratatele UE. Aplicarea sa poate duce la suspendarea drepturilor de vot ale unui stat membru, inclusiv în chestiuni legate de extindere.

Deocamdată, Bruxelles-ul evită această variantă, pentru a nu-l ajuta pe Orban în campania electorală. Însă mai multe capitale europene testează deja sprijinul pentru o astfel de măsură, în cazul în care premierul ungar va continua să blocheze deciziile UE. Un diplomat confirmă că scenariul este „absolut posibil”.

Finalul rămâne deschis. Cert este un lucru: cum poate Ucraina să intre în UE până în 2027 nu mai este doar o întrebare de analiză, ci un plan aflat în construcție, cu pași clari, mize politice uriașe și un calendar care se strânge rapid, potrivit POLITICO.

CITEȘTE ȘI: Zelenski cere negocieri față în față cu Putin pentru un acord teritorial în Ucraina

