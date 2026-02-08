€ 5.0923
Trei persoane suspectate de o triplă crimă au fost găsite împuşcate mortal
Data publicării: 21:24 08 Feb 2026

Trei persoane suspectate de o triplă crimă au fost găsite împuşcate mortal
Autor: Giorgi Ichim

Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Poliția

Poliţia anunţă descoperirea cadavrelor a trei persoane suspectate de o triplă crimă.

Cadavrele celor trei persoane - doi bărbaţi şi un adolescent de 15 ani - au fost descoperite într-o rulotă, în urma dezvăluirii de luni a unei triple crime care a şocat ţara pe fondul unor suspiciuni de derivă sectară şi de pedofilie, a anunţat şeful Poliţiei Naţionale, Zahari Vaskov, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Ne confruntăm cu o anchetă privind o crimă fără precedent, cel puţin pentru Bulgaria", a declarat Vaskov într-o conferinţă de presă.

El a vorbit la locul unde a fost descoperită rulota, în apropiere de Muntele Okolchiţa, în lanţul muntos Balcani, la aproximativ 80 de kilometri de refugiul montan unde au avut loc primele crime.

Vehiculul aparţine unui ONG - Agenţia Naţională pentru Controlul Teritoriilor Protejate - care găzduieşte tineri în tabere de vacanţă şi împotriva căreia fusese depusă o plângere în urmă cu doi ani pentru "abuz sexual asupra copiilor" şi prezenţa unor "structuri paramilitare", a declarat miercuri şeful interimar al Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională (SANS), Denio Denev.

Potrivit acestuia, noi dovezi au fost descoperite ulterior şi transmise parchetului.

Vaskov a declarat că s-a stabilit că împuşcăturile au avut loc cel mai probabil în interiorul rulotei.

El a adăugat că anchetatorii lucrează la "absolut orice ipoteză posibilă" şi că "pista unei comunităţi închise, asemănătoare unei secte", "nu este exclusă".

Cazul a început luni, când Ministerul de Interne bulgar a anunţat că trei cadavre au fost descoperite lângă un refugiu montan din apropierea Pasului Petrohan.

Procurorul regional din Sofia, Hristina Lulcheva, a declarat presei că refugiul a fost incendiat. Cele trei victime, bărbaţi identificaţi ulterior ca aparţinând ONG-ului, aveau răni prin împuşcare.

Miercuri, Borislav Sarafov, procurorul general interimar, a declarat în timpul unei conferinţe de presă că ONG-ul desfăşoară activităţi care nu pot fi descrise ca fiind "în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu, în interesul societăţii, al statului şi al copiilor" şi a făcut referire la un "Twin Peaks" bulgăresc, făcând aluzie la serialul american.

