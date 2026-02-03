Un român și un grec, arestați cu acuzația de sabotaj asupra navelor militare din Hamburg

Românul a fost arestat la Hamburg, iar grecul într-un sat din ţara sa. Au fost de asemenea percheziţionate locuinţele acuzaţilor din Hamburg, România şi Grecia.

În arestări au fost implicate autoritatea judiciară europeană Eurojust de la Haga, Oficiul de poliţie din Hamburg, precum şi agenţiile de aplicare a legii din Grecia şi România.

Cei doi suspecţi ar fi comis acte de sabotaj asupra mai multor corvete anul trecut, în timp ce lucrau în portul Hamburg. Navele se aflau pe un şantier naval şi erau destinate marinei germane.

Temeri de pagube semnificative

Acţionând singuri şi uneori împreună, se crede că bărbaţii au introdus peste 20 de kilograme de nisip de sablare în blocul motor al uneia dintre nave, au perforat conductele de alimentare cu apă, au desfăcut capacele de la rezervoarele de combustibil şi au dezactivat întrerupătoarele de siguranţă din sistemul electronic al navei.

Dacă actele respective de sabotaj ar fi rămas nedetectate, ar fi putut duce la avarierea semnificativă a navelor sau cel puţin la întârzierea plecării lor, putând astfel să pună în pericol securitatea Republicii Federale Germane şi capacitatea operaţională a trupelor, au afirmat procurorii, conform Agerpres.

Cazul rămâne deschis, iar românul arestat în Germania, suspectat de sabotaj asupra navelor militare din Hamburg, se află în custodia autorităților germane, în timp ce investigația continuă pentru a stabili amploarea exactă a incidentului și eventualele legături externe.

CITEȘTE ȘI: Turist român rănit la Roma, după ce un copac s-a prăbușit în zona Forurilor Imperiale

