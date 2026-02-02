€ 5.0959
DCNews Stiri Flagrant spectaculos la Arad: Polițist de la rutieră săltat direct din trafic după ce ar fi primit mită / Video
Data actualizării: 23:34 02 Feb 2026 | Data publicării: 23:30 02 Feb 2026

Flagrant spectaculos la Arad: Polițist de la rutieră săltat direct din trafic după ce ar fi primit mită / Video
Autor: Andrei Itu

flagrant politist rutiera arad Captura Facebook - Știrea Noastră Polițist de la rutieră săltat direct din trafic

Un agent de poliție din Arad, aflat în misiune, a fost ridicat direct din trafic.

Polițistul a fost reținut de ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA), prins în flagrant că ar fi luat mită, conform unor surse judiciare. Flagrantul s-a petrecut, în plină zi, pe o arteră intens circulată din Arad.

Video

Agentul vizat este Stelian Paven, polițist rutier în cadrul IPJ Arad. El a fost blocat în trafic și încătușat, după ce ar fi fost surprins că a luat mită, în schimbul ”rezolvării” unei presupuse abateri rutiere.

Flagrant în trafic, pe Calea Romanilor


Acțiunea s-a desfășurat în Arad, pe Calea Romanilor, unde ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Arad au desfășurat un flagrant. 

Surse apropiate anchetei susțin că polițistul ar fi fost surprins în momentul în care primea 1.500 de lei, reprezentând o așa-zisă ”amendă plătită pe loc”. Banii ar fi fost dați de o persoană implicată în acțiune, posibil ofițer sub acoperire, informație neconfirmată oficial.

Percheziții după flagrant

După flagrant, anchetatorii au făcut percheziții la domiciliul agentulu și la sediul Poliției Rutiere Arad. Ancheta vizează documente, bunuri și eventuale probe ce ar putea sugera existența unei practici repetate.

