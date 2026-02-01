€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Cine nu primește apă caldă și căldură, nu plătește. Primarul D. Băluță anunț pentru bucureșteni: Termoenergetica și Elcen trebuie să-și rezolve problema
Data actualizării: 00:02 02 Feb 2026 | Data publicării: 16:25 01 Feb 2026

Cine nu primește apă caldă și căldură, nu plătește. Primarul D. Băluță anunț pentru bucureșteni: Termoenergetica și Elcen trebuie să-și rezolve problema
Autor: Roxana Neagu

calorifere calorifere/Agerpres

Primarul Daniel Băluță face o promisiune importantă bucureștenilor care nu mai pot sta în frig pe banii lor.

Președintele PSD București și, totodată, primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Daniel Băluță, propune implementarea, în condiții de urgență, a unei soluții ferme care să protejeze bucureștenii aflați în situația de a plăti sume uriașe către producătorii și furnizorii de energie termică, deși fie acest serviciu este întrerupt cu săptămânile, fie este livrat sub parametrii necesari pentru a fi folosit în condiții de normalitate, arată un comunicat al PSD

Cine nu primește apă caldă și căldură, nu plătește

Astfel, în cursul săptămânii viitoare, grupul consilierilor PSD din cadrul Consiliului General al Municipiului București va propune un proiect de hotărâre prin care se va statua faptul că atât asociațiile de proprietari, cât și orice alt cetățean racordat la sistemul centralizat de încălzire și de distribuție a apei calde nu vor mai plăti facturile la termie dacă serviciul public este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari.

”Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os! Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni, și invit toți consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers, vom iniția un proiect de hotărâre prin care să-i sprijinim pe oamenii care au ajuns să facă petiții, pentru că există din partea autorităților un dezinteres total.

”Termoenergetica și Elcen trebuie să-și rezolve problema aceasta, nu pe spatele cetățenilor”

Ce facem? Dacă nu se livrează apa caldă și căldura în parametri, să plătească cine este de vină. Oamenii nu plătesc nimic. Ca atare, Termoenergetica și Elcen trebuie să-și rezolve problema aceasta, nu pe spatele cetățenilor. Inițiem acest proiect astfel încât să consfințim o realitate: nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii. Pe oameni nu-i interesează dacă este de vină Elcen sau Termoenergetica. Nu este problema noastră, ca cetățeni. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa, prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă.

Este o promisiune pe care o facem oamenilor care nu au primit agent termic la parametrii din contract: începând din luna ianuarie, nu vor mai plăti nimic. Nici pentru apa caldă, nici pentru căldură. Este o lecție, pentru că era momentul să se întâmple asta pentru cei care găsesc de fiecare dată scuze și se plâng”, declară Daniel Băluță.     

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
termoenergetica
elcen
caldura
apa calda
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 32 minute
Cât zahăr se află într-o doză de suc. Nutriționistul Mihaela Bilic, comparația care te va surprinde - VIDEO
Publicat acum 7 ore si 33 minute
Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse
Publicat acum 8 ore si 26 minute
Crin Antonescu îi atrage atenția lui Ilie Bolojan că nu e contabilul de la Palatul Victoria: Asta e drama PNL
Publicat acum 8 ore si 35 minute
Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 31 Ian 2026
Horoscop 2-8 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
Publicat pe 31 Ian 2026
Două autostrăzi din România, integrate în planurile NATO. Primim 4 miliarde pentru realizarea lor
Publicat acum 11 ore si 5 minute
După supergripa, un alt virus face ravagii în UK. ”Nu vă trimiteți copiii la școală”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close