DCNews Stiri Donald Trump anunță că SUA vor părăsi operațiunea din Iran „în viitorul foarte apropiat”
Data actualizării: 22:08 17 Mar 2026 | Data publicării: 21:21 17 Mar 2026

Donald Trump anunță că SUA vor părăsi operațiunea din Iran „în viitorul foarte apropiat”
Autor: Doinița Manic

imagine cu Donald Trump, război Iran Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump, alaturi de steagurile Iranului si Israelului. Fotografie realizata cu AI

Președintele american Donald Trump anunță că SUA vor părăsi operațiunea din Iran „în viitorul foarte apropiat”.

Președintele american Donald Trump a declarat marți reporterilor că Statele Unite nu sunt încă pregătite să părăsească operațiunea militară din Iran, dar că „vom pleca în viitorul foarte apropiat”, scrie The Jerusalem Post.

El a adăugat că Iranului i-ar putea lua 10 ani pentru a repara pagubele cauzate de război, dar că schimbarea trebuie să fie permanentă.

VEZI ȘI: Trump spune că refuzul NATO de a ajuta SUA în privința Iranului este o „greșeală foarte prostească": Nu mai avem nevoie de ei!

Iran ar putea declanșa represalii asupra aliaților americani din Golf

În plus, Trump a avertizat că atacurile iraniene ar putea declanșa represalii asupra aliaților americani din Golf, spun surse.

Trump a fost avertizat că un atac asupra Iranului ar putea declanșa represalii împotriva aliaților SUA din Golf, în ciuda afirmațiilor sale de luni că reacția Teheranului a venit ca o surpriză, au declarat un oficial american și două surse familiare cu rapoartele serviciilor secrete americane.

Precizăm că războiul din Orientul Mijlociu continuă pentru a 18-a zi la rând, iar situația pare să escaladeze.  Astăzi, armata israeliană a anunțat că a eliminat doi lideri iranieni importanți. Este vorba despre Gholamreza Soleimani, comandantul forței paramilitare Basij – una dintre cele mai temute structuri ale regimului iranian, acuzată de reprimarea violentă a protestelor interne și Ali Larijani, şeful aparatului securităţii iraniene. Potrivit armatei israeliene, există indicii privind pregătiri intensificate ale organizației Hezbollahm care dorește răzbunarea acestor lideri.

 
 
 

