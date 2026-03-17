Donald Trump anunță că SUA vor părăsi operațiunea din Iran „în viitorul foarte apropiat”

Președintele american Donald Trump a declarat marți reporterilor că Statele Unite nu sunt încă pregătite să părăsească operațiunea militară din Iran, dar că „vom pleca în viitorul foarte apropiat”, scrie The Jerusalem Post.

El a adăugat că Iranului i-ar putea lua 10 ani pentru a repara pagubele cauzate de război, dar că schimbarea trebuie să fie permanentă.

Iran ar putea declanșa represalii asupra aliaților americani din Golf

În plus, Trump a avertizat că atacurile iraniene ar putea declanșa represalii asupra aliaților americani din Golf, spun surse.

Trump a fost avertizat că un atac asupra Iranului ar putea declanșa represalii împotriva aliaților SUA din Golf, în ciuda afirmațiilor sale de luni că reacția Teheranului a venit ca o surpriză, au declarat un oficial american și două surse familiare cu rapoartele serviciilor secrete americane.

Precizăm că războiul din Orientul Mijlociu continuă pentru a 18-a zi la rând, iar situația pare să escaladeze. Astăzi, armata israeliană a anunțat că a eliminat doi lideri iranieni importanți. Este vorba despre Gholamreza Soleimani, comandantul forței paramilitare Basij – una dintre cele mai temute structuri ale regimului iranian, acuzată de reprimarea violentă a protestelor interne și Ali Larijani, şeful aparatului securităţii iraniene. Potrivit armatei israeliene, există indicii privind pregătiri intensificate ale organizației Hezbollahm care dorește răzbunarea acestor lideri.





