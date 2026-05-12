Nicușor Dan și Karol Nawrocki, declarații la Palatul Cotroceni: Ce au discutat înaintea Summitului B9

Nawrocki: „Varșovia și Bucureștiul, cele mai importante centre de răspundere strategică a NATO de pe Flancul de Est”

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, că atât Polonia, cât și România reprezintă „centre de răspundere strategică a NATO” pe Flancul de Est, fiind mulțumit de relația dintre cele două state aflate în proximitatea Federației Ruse.

„Astăzi am continuat temele pe care le-am început acum două luni la Varșovia. România este un partener strategic al Poloniei, iar aceste contacte directe la cel mai înalt nivel sunt importante pentru securitatea noastră și pentru dezvoltarea economică. Discutăm astăzi, cu o zi înaintea Summitului important pentru NATO, îi mulțumesc președintelui Dan pentru organizarea B9. Polonia și România sunt fondatorii acestui format B9, care explică nevoia Flancului Estic și pentru politica NATO”, a spus Karol Nawrocki, într-o conferință comună cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

„Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică a NATO de pe Flancul de Est. Țările noastre nu doar că fac identifică pericolele, ci dau un răspuns pentru pericolele de securitate. Asta arată și prezența domnului secretar Mark Rutte cu care ne vom întâlni.

Securitatea merge mână în mână cu dezvoltarea economică, de aici și o parte dintre discuțiile noastre de astăzi a fost consacrată potențialului economic al țărilor noastre. În România sunt aproape 2.000 de firme poloneze, astfel că România este un aliat al Poloniei unde și firmele poloneze se dezvoltă bine. Este important pentru relațiile noastre bilaterale”, a mai spus președintele polonez.

„Am discutat și despre situația din Republica Moldova și sprijinul pentru această țară, atât în ceea ce privește aspectul militar, cât și instituțional. Polonia sprijină parcursul european al Moldovei și acesta a fost unul dintre subiectele de astăzi. Acolo unde se caută independența de Federația Rusă, acolo se poate conta pe sprijinul Poloniei”, a mai adăugat, marți, Karol Nawrocki.

Nicușor Dan: „Trebuie să fim pregătiți și asta facem și în formatul acesta bilateral, și în format B9, și în interiorul NATO, și în interiorul UE”

Polonia este un partener important pentru România şi cele două state vor continua dialogul, a declarat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan, în aceeași conferință de presă.

„În discuţia de mâine o să vorbim de situaţia de securitate în Flancul estic, ne vom coordona în pregătirea Summitului NATO de la Ankara şi vom discuta despre cum vom putea face mai eficiente pregătirile militare din interiorul Alianţei Nord-Atlantice şi din interiorul Uniunii Europene”, a arătat preşedintele Nicuşor Dan.

„Avem un război în Ucraina. În 2026, poziția pe front a Ucrainei e mai bună decât în anii anteriori. Chiar Volodimir Zelenski a spus în Consiliul European recent că Ucraina a câștigat pe teren mai mult decât a pierdut în cursul anului 2026.

Situația economică a Rusiei nu e cea mai fericită, însă am văzut că Rusia continuă războiul, chiar dacă a spus că vrea o încetare a focului. Trebuie să ne pregătim și toate documentele, strategiile militare ruse din ultimii ani nu indică în vreun fel vreo dorință de pace a Rusiei pe continentul european. Trebuie să fim pregătiți și asta facem și în formatul acesta bilateral, și în format B9, și în interiorul NATO, și în interiorul UE”, a mai spus Nicușor Dan, cu privire la războiul dus de Rusia în Ucraina, care reprezintă un pericol la adresa securității statelor europene.

Cei doi şefi de stat vor prezida miercuri Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9), la care va fi prezent şi șeful NATO, Mark Rutte.

Marţi seara, şeful statului român va avea și o cină de lucru cu preşedintele Nawrocki şi cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice.

Evenimentul ce reuneşte şefi de stat din regiune va fi coprezidat de Nicuşor Dan şi Karol Nawrocki şi va avea tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”, după cum a informat Administraţia Prezidenţială.