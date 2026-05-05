DCNews Politica Sorin Grindeanu: Normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze/ Îmi doresc să avem rapid un Guvern, toate opțiunile sunt deschise
Data actualizării: 14:41 05 Mai 2026 | Data publicării: 14:29 05 Mai 2026

Sorin Grindeanu: Normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze/ Îmi doresc să avem rapid un Guvern, toate opțiunile sunt deschise
Autor: Roxana Neagu

Sorin Grindeanu, în Parlament, la votul pentru moțiunea de cenzură/ Inquam Photos, George Călin

Sorin Grindeanu, liderul PSD, face declarații după votul pe moțiunea de cenzură.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de PSD, AUR, PACE, a trecut cu 281 de voturi, marți, 5 mai 2026. Sorin Grindeanu, liderul PSD, face declarații. El consideră că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, dar și să aibă loc urgent consultări la Cotroceni. Deși nu exclude nimic, spunând că toate variantele sunt pe masă, afirmă că este de părere că aceleași partide trebuie să contruiască o majoritate, respectiv PSD, PNL, USR și UDMR. 

”Să discutăm strict de ce s-a întâmplat. Nu am dorit să iau cuvântul pentru că eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate. Votul la această moțiune face să fie adoptată cu un număr record. Asta spune ceva, asta spune că tot ce s-a spus de către cei care au votat a întrunit susținerea masivă a Parlamentului.

Am încercat să reducem tensiunea publică, să păstrăm punți de dialog cu celelalte partide politice. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic - dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu mai e voie să se întâmple altceva cu această majoritate.

Eu cred că există viață și după această moțiune. E de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept ca, în perioada următoare, dl. președinte Nicușor Dan să vină și să ne convoace la consultări

Normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor.

Îmi doresc să găsim o soluție și să mergem înainte” a spus Sorin Grindeanu, după votul pe moțiunea de cenzură. 

Liderul PSD a mai spus că nu va da lecții altor partide acum: ”E treaba domniilor lor să-și decidă viitorul politic. PSD e dispus rapid la găsirea unor soluții, îmi doresc să avem rapid un guvern, toate opțiunile sunt deschise”. 

Comentarii (2)

Stan Camelia   •   05 Mai 2026   •   14:43

Știe el ce e mai bine! Vorbește doar când îi convine. Individ fără scrupule, abject personaj!

Stan Camelia   •   05 Mai 2026   •   14:41

Nu ți-e rușine, obraznicule și nesimțitule! Nu ai dram de onoare și bun simț, asemenea întregii haite de pesediști!

