Scandal în Senat: PNL ar fi blocat o lege PSD privind exproprieri pentru companii private

"Senatorii PNL au cerut ieri includerea proiectului de lege L143/2026 pe ordinea de zi a comisiilor de raport din Senat. Comisiile sesizate au votat raport de respingere. Urmează dezbaterea în Comisia de Energie și votul în plen.

PSD mizase pe adoptarea tacită — un mecanism prin care o lege trece de prima cameră a Parlamentului fără niciun vot, dacă nu e pusă pe ordinea de zi în termen. Fără intervenția senatorilor PNL, L143/2026 ar fi trecut de Senat fără ca un singur senator să fi ridicat mâna pentru ea.

PNL: L143/2026 este o lege cu dedicație

L143/2026 este o lege cu dedicație — un proiect care permite pentru prima dată în istoria României ca statul să exproprieze cetățeni în favoarea unor companii miniere private. Constituția României prevede că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică. L143/2026 introduce exproprierea în favoarea unor companii private — ceea ce contravine direct acestui principiu. Șaizeci de organizații neguvernamentale au sesizat deja Comisia Europeană și au cerut deschiderea unei proceduri EU Pilot.

Acesta este modul în care PSD legiferează: inițiative parlamentare discrete, cu beneficiari privați, trecute pe sub radarul Parlamentului înainte ca cineva să întrebe cui folosesc. Același mecanism l-am văzut la sfârșitul anului trecut, când un amendament PSD redactat cu dedicație risca să șteargă economiile a cinci milioane de români din Marea Cuponiadă — peste 100 de milioane de euro care s-ar fi reîntors la fondurile de investiții. PSD nu a reacționat trei luni. A corectat legea la Senat abia după ce presa a scris și PNL a intervenit.

"Adevăratul motiv al moțiunii de cenzură anunțate ieri împreună cu AUR nu este guvernarea"

Reformele guvernului Bolojan deranjează pentru că taie accesul la banii publici — din companiile de stat, din mecanismele prin care interesele private au fost servite ani de zile prin lege. Adevăratul motiv al moțiunii de cenzură anunțate ieri împreună cu AUR nu este guvernarea — este corupția pe care guvernarea actuală o împiedică.

PNL salută demersul societății civile de a sesiza Comisia Europeană asupra L143/2026 și cere ca legea să fie respinsă în plen. Vom cere de asemenea sesizarea Curții Constituționale", transmite PNL într-un comunicat de presă.