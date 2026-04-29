Subcategorii în Politica

DCNews Politica Scandal în Senat: PNL ar fi blocat o lege PSD privind exproprieri pentru companii private
Data actualizării: 17:53 29 Apr 2026 | Data publicării: 16:26 29 Apr 2026

Scandal în Senat: PNL ar fi blocat o lege PSD privind exproprieri pentru companii private
Autor: Doinița Manic

imagine cu senatul romaniei PNL acuză PSD că și-ar fi dorit adoptarea unei legi tacit. Facebook Senatul României

PNL lansează noi acuzații la adresa PSD.

"Senatorii PNL au cerut ieri includerea proiectului de lege L143/2026 pe ordinea de zi a comisiilor de raport din Senat. Comisiile sesizate au votat raport de respingere. Urmează dezbaterea în Comisia de Energie și votul în plen.

PSD mizase pe adoptarea tacită — un mecanism prin care o lege trece de prima cameră a Parlamentului fără niciun vot, dacă nu e pusă pe ordinea de zi în termen. Fără intervenția senatorilor PNL, L143/2026 ar fi trecut de Senat fără ca un singur senator să fi ridicat mâna pentru ea.

VEZI ȘI: PNL face apel la parlamentarii pro-euroatlantici să voteze împotriva moţiunii de cenzură: Inclusiv colegilor din PSD

PNL: L143/2026 este o lege cu dedicație

L143/2026 este o lege cu dedicație — un proiect care permite pentru prima dată în istoria României ca statul să exproprieze cetățeni în favoarea unor companii miniere private. Constituția României prevede că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică. L143/2026 introduce exproprierea în favoarea unor companii private — ceea ce contravine direct acestui principiu. Șaizeci de organizații neguvernamentale au sesizat deja Comisia Europeană și au cerut deschiderea unei proceduri EU Pilot.

Acesta este modul în care PSD legiferează: inițiative parlamentare discrete, cu beneficiari privați, trecute pe sub radarul Parlamentului înainte ca cineva să întrebe cui folosesc. Același mecanism l-am văzut la sfârșitul anului trecut, când un amendament PSD redactat cu dedicație risca să șteargă economiile a cinci milioane de români din Marea Cuponiadă — peste 100 de milioane de euro care s-ar fi reîntors la fondurile de investiții. PSD nu a reacționat trei luni. A corectat legea la Senat abia după ce presa a scris și PNL a intervenit.

"Adevăratul motiv al moțiunii de cenzură anunțate ieri împreună cu AUR nu este guvernarea"

Reformele guvernului Bolojan deranjează pentru că taie accesul la banii publici — din companiile de stat, din mecanismele prin care interesele private au fost servite ani de zile prin lege. Adevăratul motiv al moțiunii de cenzură anunțate ieri împreună cu AUR nu este guvernarea — este corupția pe care guvernarea actuală o împiedică.

PNL salută demersul societății civile de a sesiza Comisia Europeană asupra L143/2026 și cere ca legea să fie respinsă în plen. Vom cere de asemenea sesizarea Curții Constituționale", transmite PNL într-un comunicat de presă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Iranul transmite o nouă ofertă de negocieri către SUA
Publicat acum 34 minute
Dezastru ecologic pe plajele unui oraș la Marea Neagră, chiar înainte de începutul sezonului estival
Publicat acum 39 minute
Familia lui Felix Baumgartner refuză să-i restituie Mihaelei Rădulescu ultimul cadou primit de la sportiv: I-au lăsat pe avocați să mă umilească
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Povestea cutremurătoare a unui accident încheiat cu clasicul ”a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale”. Natalis a fost zdrobită de mașină: 55 de minute a stat tatăl ei lângă ea cât a durat descarcerarea
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Sute de persoane, arestate în Turcia la o demonstrație de 1 Mai în Piața Taksim / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 35 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 8 ore si 56 minute
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 8 minute
Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video
Publicat acum 10 ore si 26 minute
TOP bancuri de 1 Mai
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close