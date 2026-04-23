Ce se întâmplă cu reforma salarizării. Avertisment din Guvern: Mediul de afaceri trebuie să fie foarte atent

Guvernul se confruntă cu o ecuație dificilă în reforma salarizării bugetare. Acesta trebuie să corecteze dezechilibrele din sistem fără să pună presiune suplimentară pe bugetul de stat, a declarat secretarul de stat Florin Alexandru Zaharia.

Oficialul a subliniat că modificarea legii salarizării, inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență, are un impact major asupra politicii fiscal-bugetare, similar reformei pensiilor. Principala provocare este găsirea unui echilibru între eliminarea inechităților salariale și menținerea stabilității finanțelor publice, în condițiile în care corecțiile necesare implică costuri semnificative și necesită consens politic.

Declarațiile secretarului de stat

"Avem nişte provocări în faţă şi aş vrea să le menţionez şi cred că este important. Mediul de afaceri trebuie să fie atent la acest lucru şi statul să fie foarte prudent. Avem reforma legii salarizării, este o reformă care se află în PNRR şi ca şi reforma pensiilor are cumva o mai mare greutate în politica fiscal-bugetară. Şi ce vreau să spun este că dacă cumva în situaţia anului 2025 am ajuns pentru că am avut politici care nu au fost acoperite bugetar, cred că e important să folosim acest cuvânt sau această şansă de a face o reformă ca să reaşezăm într-adevăr lucrurile într-o zonă care să ne menţină în trendul de reducere a deficitului bugetar. Şi aici guvernul are o provocare. Trebuie să rezolve problema de echitate în sistemul public de salarizare fără să compromită în continuare stabilitatea finanţelor publice, întrucât costul corectării acestor inechităţi din grilele salariale este unul ridicat. Şi aici este o provocare pe care guvernul o are şi este nevoie de o aliniere politică asupra acestui subiect. Şi acesta este unul din exemplele la care trebuie să fim atenţi", a declarat Florin Alexandru Zaharia.

Guvernul susține că a reușit să reducă deficitul bugetar

În paralel, Guvernul susține că a reușit să reducă deficitul bugetar fără a sacrifica investițiile publice, sprijinite în mare parte de fondurile europene. Potrivit lui Zaharia, ajustările bugetare vor continua în perioada următoare, cu obiectivul de a aduce cheltuielile de personal la un nivel sustenabil.

Autoritățile mizează în continuare pe accelerarea investițiilor și pe implementarea programelor de sprijin pentru economie, însă toate aceste măsuri trebuie să respecte disciplina bugetară pentru a susține relansarea economică, conform Agerpres.

