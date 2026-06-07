Marea dorință a Prințesei Diana, dezvăluită într-o scrisoare

Prințesa Diana avea o mare dorință în legătură cu William și Harry.
Prințesa Diana și-a dorit ca fiii ei, William și Harry, să comunice la un nivel „mai profund”. Ea a scris o scrisoarea de două pagini în noiembrie 1995, ca răspuns la mesajul primit de la un fan pe nume Michael Barrett, care i-a trimis un mesaj de susținere după interviul acordat BBC Panorama, scrie Mirror.
VEZI ȘI: Actrița care se simte bântuită de Prințesa Diana: Pot să plâng pentru ea în orice moment
În scrisoarea respectivă, Diana a spus că a fost mișcată „de cuvintele sale profunde” și a dezvăluit, de asemenea, că așteaptă cu nerăbdare viitorul, „să împărtășească totul cu William și Harry și să îi învețe importanța comunicării la un nivel mai profund”. Ea a încheiat scrisoarea mulțumindu-i lui Barratt, adăugând: „Cu cele mai bune urări, Cu sinceritate, Diana”.
Scrisoarea ei este acum vândută în cadrul licitației Reeman Dansies „Royalty, Antiques & Fine Art”. O descriere a scrisorii de pe site-ul web spune: „ASR Diana, Prințesă de Wales, o importantă scrisoare de mână de două pagini către domnul Michael Barratt, referitoare la celebrul ei interviu Panorama și scrisă o săptămână mai târziu, pe 27 noiembrie 1995, pe hârtie de scris cu antetul D încoronat, Palatul Kensington”.
VEZI ȘI: Prințul Harry, mărturie emoționantă despre motivul pentru care nu și-a dorit rolul regal: „A ucis-o pe mama”
Se spune că Barrett a fost atât de emoționat după ce a urmărit interviul încât a scris o „scrisoare de susținere în care i-a spus cât de greu poate fi să mergi mai departe și că viața poate fi mai bună în timp”. Spre surprinderea sa, o săptămână mai târziu, a primit răspuns, un lucru la care nici nu visa.
O serie de e-mailuri despre interviul Panorama al lui Martin Bashir au fost publicate în 2024 și au oferit informații despre ceea ce s-a dovedit a fi un scandal. Se presupune că Bashir i-a mințit pe Diana și pe fratele ei, Charles Spencer, pentru a obține interviul senzațional. Bashir a părăsit BBC în mai 2021, invocând probleme de sănătate. Reamintim că Diana a murit într-un accident de mașină la Paris, în august 1997, la doar 36 de ani.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu