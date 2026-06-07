Marea dorință a Prințesei Diana, dezvăluită într-o scrisoare

Prințesa Diana și-a dorit ca fiii ei, William și Harry, să comunice la un nivel „mai profund”. Ea a scris o scrisoarea de două pagini în noiembrie 1995, ca răspuns la mesajul primit de la un fan pe nume Michael Barrett, care i-a trimis un mesaj de susținere după interviul acordat BBC Panorama, scrie Mirror.

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În scrisoarea respectivă, Diana a spus că a fost mișcată „de cuvintele sale profunde” și a dezvăluit, de asemenea, că așteaptă cu nerăbdare viitorul, „să împărtășească totul cu William și Harry și să îi învețe importanța comunicării la un nivel mai profund”. Ea a încheiat scrisoarea mulțumindu-i lui Barratt, adăugând: „Cu cele mai bune urări, Cu sinceritate, Diana”.

Scrisoarea ei este acum vândută în cadrul licitației Reeman Dansies „Royalty, Antiques & Fine Art”. O descriere a scrisorii de pe site-ul web spune: „ASR Diana, Prințesă de Wales, o importantă scrisoare de mână de două pagini către domnul Michael Barratt, referitoare la celebrul ei interviu Panorama și scrisă o săptămână mai târziu, pe 27 noiembrie 1995, pe hârtie de scris cu antetul D încoronat, Palatul Kensington”.

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Prințesa Diana, mințită de Martin Bashir

Se spune că Barrett a fost atât de emoționat după ce a urmărit interviul încât a scris o „scrisoare de susținere în care i-a spus cât de greu poate fi să mergi mai departe și că viața poate fi mai bună în timp”. Spre surprinderea sa, o săptămână mai târziu, a primit răspuns, un lucru la care nici nu visa.

O serie de e-mailuri despre interviul Panorama al lui Martin Bashir au fost publicate în 2024 și au oferit informații despre ceea ce s-a dovedit a fi un scandal. Se presupune că Bashir i-a mințit pe Diana și pe fratele ei, Charles Spencer, pentru a obține interviul senzațional. Bashir a părăsit BBC în mai 2021, invocând probleme de sănătate. Reamintim că Diana a murit într-un accident de mașină la Paris, în august 1997, la doar 36 de ani.