Prințul Harry, mărturie emoționantă despre motivul pentru care nu și-a dorit rolul regal: „A ucis-o pe mama”

Prințul Harry a spus că la un moment dat nu și-a dorit rolul regal, deoarece „a ucis-o pe mama” sa.

Ducele de Sussex a făcut aceste declarații după ce a ținut un discurs la Summitul InterEdge din Melbourne. Sub privirile lui Meghan, Harry a vorbit deschis despre durerea pierderii mamei sale, Prințesa Diana, chiar înainte de a împlini 13 ani. El a spus că moartea acesteia l-a făcut să se simtă „pierdut, trădat sau complet neputincios” în timpul vieții sale.

„După ce mama a murit chiar înainte de a împlini 13 ani, mi-am zis: Nu vreau acest job. Nu vreau acest rol - oriunde s-ar îndrepta lucrurile, nu-mi place”, a mărturisit Harry, scrie Mirror.

Prințul Haryy, despre rolul regal: A ucis-o pe mama. Mi-am băgat capul în nisip ani de zile

„A ucis-o pe mama și am fost împotriva acestui lucru, mi-am băgat capul în nisip ani de zile. În cele din urmă, mi-am dat seama - ei bine, stai puțin, dacă ar fi altcineva în această poziție, cum ar profita la maximum de această platformă, de această capacitate și de resursele care vin odată cu ea pentru a face o diferență în lume? Și, de asemenea, ce ar vrea mama să fac? Și asta mi-a schimbat cu adevărat propria perspectivă”, a mai spus el.

Anterior, Harry declarase că „sunt multe lucruri în lume care ne fac să ne simțim anxioși, stresați, neajutorați, neputincioși și complet copleșiți. (...) Din experiența mea, pierderea este dezorientantă la orice vârstă”.

„Durerea nu dispare pentru că o ignorăm. Să trăiesc asta în copilărie, într-un acvariu cu peștișori aurii, sub supraveghere constantă, da, a avut provocările ei. Și, fără un scop, te poate distruge. Au fost multe momente când m-am simțit copleșit. Momente când m-am simțit pierdut, trădat sau complet neputincios. Momente când presiunea - externă și internă - s-a simțit constantă. Și momente când, în ciuda a tot ce se întâmpla, tot trebuia să apar prefăcându-mă că totul era în regulă, pentru a nu dezamăgi pe nimeni. Timp de mulți ani am fost blocat la asta. Nici nu aveam încă instrumentele necesare pentru a face față”, a mai spus Harry.