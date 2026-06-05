Blocarea Strâmtorii Ormuz va provoca, în doar câteva săptămâni, o criză mai severă de petrol: Niveluri periculos de scăzute

Industria petrolieră avertizează că blocada din Strâmtoarea Ormuz ar putea împinge piața globală a energiei într-o criză mai severă, pe fondul reducerii rapide a stocurilor și al întreruperii fluxurilor din Orientul Mijlociu, relatează Politico.

Potrivit sursei citate, marii actori din sectorul energetic au transmis deja îngrijorările lor administrației Trump, în discuții purtate la nivel înalt la Casa Albă. Surse apropiate situației, care au dorit să rămână anonime, susțin că subiectul a fost ridicat direct de lideri ai industriei petroliere.

"Suntem deja la niveluri periculos de scăzute"

Începând cu finalul lunii trecute, datele Administrației de Informații Energetice din SUA indică o schimbare importantă în dinamica pieței: producătorii americani au început să se bazeze tot mai mult pe rezervele existente de petrol și combustibili, în contextul în care livrările din regiunea Orientului Mijlociu au fost întrerupte.

Un director executiv din industria petrolieră a descris situația în termeni alarmați, sub protecția anonimatului: „Suntem deja la niveluri periculos de scăzute,” a spus acesta. „Am împărtășit aceste îngrijorări la cele mai înalte niveluri ale guvernului despre ceea ce urmează să se întâmple la mijlocul și sfârșitul lunii iunie. ...Sper că acordă atenție stocurilor chiar acum. Am ajuns la fundul rezervorului”.

Conflictul din jurul Strâmtorii Ormuz a început după ce Iranul a restricționat practic accesul prin acest punct strategic, în urma bombardamentelor americano-israeliene din 28 februarie. Situația a generat cea mai amplă perturbare a fluxurilor globale de petrol din ultimele decenii, având în vedere că aproximativ 20% din comerțul mondial cu carburanți tranzita anterior această rută.

Directorii unor mari companii petroliere, inclusiv Exxon Mobil și Chevron, au atras atenția că prețurile la carburanți ar putea continua să crească dacă nivelul stocurilor continuă să scadă într-un ritm accelerat.

Ar putea duce la atingerea unor minime istorice în anumite regiuni

În Statele Unite, prețul benzinei a urcat la 4,26 dolari pe galon, cu 1,28 dolari mai mult decât înainte de declanșarea crizei din Iran, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz.

Vicepreședintele Exxon, Neil Chapman, a avertizat că prețul petrolului ar putea urca până la 150–160 de dolari pe baril.

Pe plan intern, rezervele de țiței ale companiilor americane au coborât la 8 milioane de barili în ultima săptămână, marcând a opta săptămână consecutivă de declin. În același timp, guvernul american a eliberat încă 8 milioane de barili din rezerva strategică pentru a stabiliza piața.

Rich Goldberg, fost consilier senior pentru National Energy Dominance Council, a declarat că administrația de la Casa Albă este „conștientă că există o discuție” privind situația stocurilor și că ar trebui să analizeze atent dacă rezervele globale pot rezista suficient timp în fața blocadei și a efectelor asupra exporturilor iraniene de petrol.

La nivel global, stocurile de petrol au ajuns la 7,5 miliarde de barili, în scădere cu 500 de milioane față de începutul crizei. Totuși, potrivit Politico, o mare parte din aceste volume este deja contractată pentru livrare, ceea ce reduce semnificativ disponibilitatea reală a rezervelor și ar putea duce rapid la atingerea unor minime istorice în anumite regiuni.

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