Întrebare stânjenitoare la PRO TV. Replica șoferiței care și-a pierdut tatăl în tragedia de pe Valea Oltului

PRO TV, întrebare de 1000 de puncte pentru șoferița mașinii peste care s-a prăbușit un bolovan, după ce tatăl ei a murit lângă ea

Bărbatul în vârstă de 71 de ani, aflat în autoturismul peste care a căzut o bucată de stâncă, pe DN 7 - Valea Oltului, în zona localității Lazaret, a decedat.

Un reporter PRO TV a vorbit cu șoferița mașinii peste care s-a prăbușit un bolovan, după ce tatăl ei a murit lângă ea. La un moment dat, acesta a întrebat-o: „Nu ați putut evita, nu ați văzut stânca?”

Fiica victimei, șocată de întrebare, a răspuns cu subînțeles: „Da... După stânci te uiți când conduci...”

Momentul s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, unde utilizatorii au ironizat întrebarea reporterului. Mulți au remarcat că, după pietoni, bicicliști, indicatoare și celelalte pericole din trafic, șoferii ar trebui, se pare, să fie atenți și la stâncile care se desprind din munte.

Alții au comparat întrebarea cu încercarea de a găsi o explicație acolo unde vorbim despre un eveniment complet imprevizibil. În opinia lor, răspunsul femeii a fost suficient pentru a închide discuția, fără alte comentarii.

Din primele cercetări a rezultat că, la kilometrul 240+230 de metri, în zona localității Lazaret, o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste un autoturism condus spre Sibiu de o femeie în vârstă de 36 de ani, din municipiul Sibiu. În mașină se mai afla bărbatul de 71 de ani, tot din Sibiu, care a murit din cauza leziunilor suferite. Conducătoarea auto nu a fost rănită.

„În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, bărbatul în vârstă de 71 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent fiind nevoit să declare decesul, a transmis purtătoarea de cuvânt a ISU Sibiu, Andreea Ștefan.

VEZI ȘI: ”Atenție, căderi de pietre”- cinism în Codul rutier cu cel mai inutil semn de circulație posibil



Președintele PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, a comentat tragedia produsă pe Valea Oltului, unde un șofer și-a pierdut viața după ce un bolovan s-a desprins de pe versant și a lovit autoturismul în care se afla. Întrebat cât de sigură este circulația pe această rută, liderul social-democrat a zis că soluția, pe termen lung, este continuarea construcției de autostrăzi și a lansat un atac la adresa actualei conduceri a Ministerului Transporturilor.

„Am mers spre Timișoara, tot pe aceeași rută. Sunt lucrări în desfășurare pe Valea Oltului, inclusiv se montează plase pentru a evita situații de acest tip. Știți care va fi cea mai bună soluție? Să se continue să se facă autostrăzi în România. Dar eu văd, dacă tot m-ați provocat, că de vreo trei luni, de când sunt „tinerii frumoși și liberi”, cu hashtag în față, la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă dat în circulație în trei luni. Sigur, a mai avut România această experiență când tot un domn de la același partid a condus Ministerul Transporturilor.

Anul acesta trebuia să fie anul în care să fie dați în circulație cei mai mulți kilometri de autostradă din istoria României, peste 250 de kilometri. Dacă vreți, vă detaliez ce tronsoane trebuiau finalizate și vă spun lot cu lot. Din păcate, de trei luni, n-am văzut nici măcar un kilometru. Ăsta este rezultatul”, a zis Sorin Grindeanu. Continuarea, aici: https://www.dcnews.ro/grindeanu-iata-cine-intra-in-biroul-lui-miruta-nu-va-vine-sa-credeti-de-cate-ori-cereti-registrul-de-la-jandarmi-video_1070741.html