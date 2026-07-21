Bogdan Chirieac: Ce i se întâmplă agriculturii românești e revoltător/ Georgiana Teodorescu: Oamenii sunt foarte speriați

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (s) și aalistul politic Bogdan Chirieac (d)

Analistul politic Bogdan Chirieac și europarlamentara ECR Georgiana Teodorescu au discutat, în cadrul unei dezbateri DCNews, despre impactul restricțiilor impuse asupra fermierilor români.

Analistul Bogdan Chirieac și-a exprimat revolta, marți, în cadrul dezbaterii DCNews organizate la inițiativa europarlamentarei Georgiana Teodorescu, intitulată „Miorița, blocată la export. Cine e vinovat, de cine depinde rezolvarea crizei?”.

La emisiunea de marți au participat diverși experți din zootehnie și politici agricole, care au analizat cauzele interdicției exporturilor de ovine și evoluția pestei a micilor rumegătoare, dar impactul asupra fermierilor.

Bogdan Chirieac: „Ne batem joc de agricultura românească”

„Consum produse românești, ca mulți români, și ce aflu că i se întâmplă agriculturii românești este revoltător. Mă bucur că sunt prezenți asemenea experți la miniconferința organizată de DCNews, la inițiativa doamnei eurodeputat Georgiana Teodorescu, care ne-a explicat și a avut un impact copleșitor că lâna oilor românești este produs deșeu, e produs toxic, care trebuie distrus. Eu asemenea aberație n-am auzit. În continuare, nu sunt liniștit cu această constatare. Deci ne batem joc de agricultura românească. Sunt departe de a considera că există o conspirație împotriva țării noastre. Cred că există foarte multă nepricepere la nivel înalt în țara noastră în multe domenii - de la agricultură, la energie, la turism, în industria construcțiilor ș.a.m.d, în care privații fac o treabă excepțională, ridică această țară, iar instituțiile statului vor să le bage cu orice preț bețe în roate”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Georgiana Teodorescu, apel la informații clare pentru crescătorii de animale: „Oamenii sunt speriați”

Acesta i-a adresat o întrebare eurodeputatei Georgiana Teodorescu (AUR) cu privire la situația ovinelor din țara noastră: „Înțeleg că, din cauza febrei micilor rumegătoare, ovinele, care reprezintă o importantă parte a agriculturii românești, nu mai pot fi exportate în Uniunea Europeană. Acum s-a dat o interdicție și pentru ca ovinele să nu poată fi exportate în țările arabe. 80% din exportul României e în țările arabe. Ce se poate face? Înțeleg că sunt chestiuni administrative cu care se poate ocoli acest dezastru”.

Georgiana Teodorescu: „Vreau să vă mulțumesc că ați decis să organizați această dezbatere. Sunteți una dintre foarte puținele instituții de presă din România care mai dă dovadă de responsabilitate socială și dovediți că vă interesează ce se întâmplă cu sectorul zootehnic din România.

Trebuie să spunem că zootehnia e un segment vital al economiei, e de interes național. Și ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să aibă deja numeroase consultări pe actuala situație - și nu mă refer doar acum, de când s-a interzis exportul către țările terțe, ci încă de anul trecut, de când s-a interzis exportul către UE. Cred că e foarte mare nevoie de informări corecte și asumate din partea instituțiilor statului român, pentru că eu pot să vă spun, din discuțiile multiple pe care le-am avut cu crescători de oi, că am ajuns la concluzia că circulă numeroase dezinformări.

Oamenii sunt foarte speriați, nu știu cum să procedeze mai departe, nu știu cum să scape cel mai repede și mai ieftin de această pestă, ca să-și poată vinde animalele mai departe. Se furnizează informații diferite și, de multe ori, false, motiv pentru care vă felicit că ați invitat în platou experți (...) care să ne lămurească, clar, concret, ca să priceapă toți crescătorii de animale din România care este povestea cu vaccinul, ce riscuri există, în ce măsură este sau nu este recomandat să vaccinăm oile, ca să scăpăm de pesta micilor rumegătoare”, a declarat europarlamentara Georgiana Teodorescu, în exclusivitate pentru DCNews.

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