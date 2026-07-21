Când o mamă nu mai poate. Depresia maternă, boala despre care vorbim prea târziu. Ana-Maria Zamfir, la Părinți Prezenți / video

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 21 iulie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi cu Ana-Maria Zamfir despre depresia maternă.

România a fost zguduită de cazul unei mame de doar 22 de ani din Galați. În locuință au fost găsiți trei copii foarte mici, doi gemeni de doi ani și un băiețel de patru ani. Unul dintre gemeni era decedat, iar ceilalți doi copii erau subnutriți și deshidratați.

Medicii care au evaluat-o pe mamă au declarat că aceasta se afla într-o stare depresivă severă și au internat-o într-o secție de psihiatrie.

Din acel moment, spațiul public s-a umplut de judecăți. Mulți au întrebat cum este posibil ca o mamă să ajungă într-o asemenea situație. Mult mai puțini au întrebat dacă cineva a observat, la timp, că această femeie se prăbușea psihic.

Acest caz readuce în atenție una dintre cele mai puțin înțelese probleme de sănătate mintală, depresia maternă.

În România încă există convingerea că orice femeie devine automat fericită după naștere și că o mamă trebuie să facă față oricărei situații. Dacă spune că nu mai poate, este adesea judecată. Dacă plânge zilnic, i se spune că este doar obosită. Dacă cere ajutor, i se spune că toate mamele trec prin asta.

Dar depresia după naștere este o afecțiune reală. Ea poate afecta capacitatea unei mame de a funcționa, de a lua decizii și de a avea grijă inclusiv de ea însăși.

Discutăm astăzi cu Ana-Maria Zamfir, psiholog și psihoterapeut, despre depresia maternă, despre semnele pe care familiile le ignoră, despre diferența dintre oboseala normală și o boală psihică, despre rolul tatălui, al bunicilor și al comunității, dar și despre ce putem face pentru ca astfel de tragedii să fie prevenite.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

De ce vorbim despre depresia maternă doar după tragedii?

Ce este depresia postnatală?

O mamă poate să nu mai poată avea grijă de copil?

Cum arată o mamă care se prăbușește psihic?

„Toate mamele trec prin asta”

Cine observă primul că o mamă nu mai este bine?

De ce cer atât de puține mame ajutor?

Când trebuie mers urgent la specialist?

Putem preveni astfel de tragedii?

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 21 iulie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

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