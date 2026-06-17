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Culisele nominalizării lui Adrian Veștea și războiul dintre palate: Victor Ponta, la Ce Se Întâmplă

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 17 Iun 2026
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victor ponta deputat fost premier
Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Victor Ponta vine la DC News și DC News TV.

Victor Ponta, fost prim-ministru, este invitat la emisiunea „Ce se întâmplă?”, joi, 18 iunie 2026, de la ora 12:00, pe DC News și DC News TV! La această emisiune participă și analistul politic Bogdan Chirieac, iar împreună cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu vor comenta principalele subiecte ale momentului. 

Principalele subiecte de discuție vor fi:

Misiune imposibilă! Calcule grele pentru formarea unui nou guvern și schema prin care Bolojan poate rămâne mult și bine la Palatul Victoria.

Din culisele nominalizării lui Adrian Veștea și jocul de-a uite majoritatea, nu e majoritatea!

Cum se explică actuala criză politică? Războiul dintre cele două Palate, posibilă miză?

Cine face jocurile în România?

Aflăm toate aceste informații joi, în direct, de la ora 12:00, pe DC News și DC News TV, într-un interviu exclusiv cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu!

Rămâneți alături de noi!

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