Debitul scăzut al Dunării afectează grav mai multe țări, nu doar România. Ședință extraordinară de Guvern / Ce le transmite Nuclearelectrica clienților săi

Dunărea, iulie 2026/ Apele Române Olt

Debitul scăzut al Dunării afectează grav mai multe țări, nu doar România. Între timp, Nuclearelectrica le-a trimis clienților săi o informare în legătură cu această problemă în care îi atenționează că se confruntă cu un eveniment de forţă majoră, iar Guvernul a intrat în ședință extraordinară.

Debitul Dunării, fluviul care traversează zece ţări europene din Germania până la Marea Neagră, a scăzut la minime istorice din cauza unei secete care a scos la iveală rămăşiţe de mamuţi şi epave din al Doilea Război Mondial, a împiedicat navigaţia pe unele secţiuni şi a forţat reducerea sau oprirea centralelor nucleare, relatează vineri EFE. Una dintre cele mai mari îngrijorări este legată de producția de energie, acum scăzută nu doar în România, ci și în alte țări.

De altfel, Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, acolo unde încă mai funcţionează doar o unitate din cele două, şi-a informat deja clienţii despre apariţia unei situaţii de forţă majoră și i-a avertizat că s-ar putea să nu-şi mai poată respecta obligaţiile contractuale în acest context. Tot astăzi a fost convocată o ședință extraordinară de Guvern pentru criza energetică.

Nuclearelectrica îşi informează clienţii despre apariția unei situaţii de forţă majoră

“În luna iulie 2026, fluviul Dunărea a înregistrat cel mai scăzut debit din ultimii aproximativ 30 de ani, ceea ce a determinat că nivelul actual al Dunării, inclusiv în localitatea Cernavodă, să fie la un minim istoric. De asemenea, potrivit prognozelor hidrologice, debitul fluviului pentru perioada următoare se menţine la un nivel care nu ne permite să anticipăm o îmbunătăţire a situaţiei. Întrucât acest fapt generează imposibilitatea de operare a centralei nucleare de la Cernavodă, va înştiinţăm că a fost necesară oprirea Unităţii 1 de la CNE Cernavodă, măsură urmărind protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor.

Evenimentul descris este un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil produs din motive independente de voinţă şi culpă societăţii noastre, fiind de natură să afecteze posibilitatea executării obligaţiilor SNN în condiţiile şi termenele convenite contractual. În acest sens, SNN efectuează în prezent demersurile necesare la instituţiile competenţe. În temeiul art. 1351 Cod civ. şi al prevederilor contractuale incidente, va notificam intervenirea unui eveniment de forţă majoră care poate afecta executarea obligaţiilor contractuale asumate de SNN. Va informăm că depunem toate diligenţele necesare pentru limitarea efectelor sale”, se arată în informarea trimisă de Nuclearelectrica clienților săi.

Ședință extraordinară de Guvern pentru criza energetică. Executivul ar pregăti stare de alertă și intervenții pe Dunăre - Surse

De altfel, Guvernul României se reunește vineri după-amiază într-o ședință extraordinară convocată de premierul interimar Ilie Bolojan, pentru a adopta măsuri urgente în contextul crizei energetice.

Potrivit surselor Digi24, Executivul ar putea aproba mai multe măsuri pentru menținerea în siguranță a funcționării Centralei Cernavodă, inclusiv instituirea stării de alertă în județele Constanța și Călărași și intervenții pentru asigurarea debitului Dunării.

Ce se întâmplă cu debitul Dunării

Debitul Dunării a scăzut considerabil în ultima perioadă, iar asta a generat consecinţe asupra transportului fluvial, producţiei de energie, turismului şi agriculturii, în timp ce oamenii de ştiinţă şi arheologii profită de nivelurile scăzute ale apei pentru a documenta descoperiri care au fost ascunse timp de secole şi chiar milenii.

Combinaţia dintre precipitaţii sub medie, mai multe valuri de căldură din luna mai şi o reducere a apei provenite din topirea zăpezilor din Alpi a dus la minime istorice în diferite părţi ale fluviului, al cărui debit în România este abia la o treime din media obişnuită pentru această perioadă a anului, relatează Agerpres.

Situaţia, deocamdată, nu pare să se îmbunătăţească, deoarece meteorologii nu prognozează precipitaţii semnificative pe termen scurt, iar un nou val de căldură este aşteptat în regiune în primele zile ale lunii august, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius în unele ţări din bazin.

Dunărea secată a scos la iveală relicve de mamut în Bulgaria

În Bulgaria, scăderea istorică a nivelului fluviului a permis descoperirea rămăşiţelor unui mamut vechi de mii de ani în apropierea oraşului Riahovo, în nordul ţării.

Cercetătorii au descoperit un femur, un colţ şi o mandibulă, care vor fi analizate de specialiştii de la Muzeul Regional de Istorie din Ruse pentru a determina specia şi a reconstitui mediul în care a trăit animalul în Era glaciară.

În lipsa apei au ieşit la suprafaţă şi nave care s-au scufundat cu decenii în urmă în Serbia şi Croaţia, unde au reapărut nave de marfă şi epave din al Doilea Război Mondial, între care nave germane scufundate în 1944 şi cargouri abandonate după ce au eşuat.

La Budapesta, Podul Margareta care traversează Dunărea a trebuit să fie închis pentru câteva ore acum o săptămână, deoarece apele în retragere au scos la iveală o bombă din al Doilea Război Mondial.

Transport fluvial la minimum

Pe mai multe secţiuni ale fluviului, navele de marfă pot naviga doar cu încărcături parţiale sau şi-au suspendat rutele, în timp ce unele croaziere turistice au fost nevoite să modifice itinerariile sau să se încheie mai devreme decât era planificat.

În Bulgaria, o ambarcaţiune turistică a eşuat miercuri, iar cei 186 de pasageri ai săi au trebuit să fie evacuaţi, iar în Serbia, zeci de ambarcaţiuni rămân imobilizate din cauza pescajului insuficient.

În secţiunea austriacă a Dunării, transportul de marfă este fie sever limitat, fie complet oprit, la fel şi transportul de pasageri pe nave de mari dimensiuni.

Situaţia este critică şi în Serbia, unde Dunărea a atins cel mai scăzut nivel mediu din ultimii 50 de ani, iar în Bezdan, lângă graniţa cu Croaţia, fluviul chiar a înregistrat cel mai mic debit din 1909.

Companiile de transport fluvial de pe acel tronson au avertizat că unele nave de marfă pot opera doar la 25% din capacitatea lor pentru a evita eşuarea.

În Croaţia, portul Vukovar, unul dintre principalele puncte de intrare pentru transportul de mărfuri pe Dunăre, a fost, de asemenea, afectat, navele fiind obligate să îşi reducă încărcătura, fie să aştepte creşterea nivelului apei.

Experţii avertizează că, odată cu creşterea secetelor asociate schimbărilor climatice, aceste episoade de nivel scăzut al apei ar putea deveni o problemă din ce în ce mai frecventă.

Pagubele aduse sectorului energetic

În Austria, unde energia hidroelectrică este cea mai mare sursă de generare de energie, scăderea debitului fluviului a dus la o reducere a producţiei la aceste tipuri de centrale electrice.

Autorităţile din Ungaria vecină au decis să închidă complet centrala nucleară Paks, care asigură circa jumătate din energia electrică a ţării, din cauza lipsei de apă pentru a garanta răcirea reactoarelor. Guvernul intenţionează să compenseze acest deficit prin importuri de energie electrică.

Activitatea centralei nucleare de la Cernavodă, redusă

În România, situaţia a impus şi o reducere a activităţii la centrala nucleară de la Cernavodă, care generează aproximativ 20% din energia electrică a ţării. Unul dintre reactoarele centralei a fost deja oprit, iar autorităţile au anunţat iniţial închiderea celui de-al doilea reactor, deşi ulterior au decis să îl menţină operaţional deocamdată.

"Operarea Unităților 1 și 2 ale CNE Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametrilor de operare, a marjelor de siguranță și în baza procedurilor asociate în situații de seceta și, astfel, atât timp cât analiza parametrilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, Unitatea 2 va rămâne conectată la SEN. Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2.

Nuclearelectrica depune toate eforturile posibile pentru a continua operarea în condiții de maximă siguranță și pentru a contribui la stabilitatea Sistemului Energetic Național, analizând și monitorizând continuu toți parametrii care ar putea scădea până la niveluri minime fară a afecta operarea în siguranță a instalațiilor.

Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesara în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centralei. Nuclearelectrica va informa în consecință", a transmis, joi, Nuclearelectrica.

Joi, 30 iulie, a avut loc, la solicitarea premierului și ministrului interimar al energiei, Ilie Bolojan, cea de-a doua ședință din această săptămână a Comandamentului Energetic, la sediul Dispecerului Energetic Național, coordonată de secretarul de stat Cristian Bușoi. Asta după ce miercuri, premierul Ilie Bolojan i-a îndemnat pe români să facă economie de energie între orele 20:00 – 23:00.

Tot în România, scăderea nivelului apei are impact asupra agriculturii, afectând culturi precum porumbul şi floarea-soarelui, în timp ce temperaturile ridicate şi deficitul de apă favorizează proliferarea algelor în unele secţiuni ale fluviului, potrivit Apelor Române.