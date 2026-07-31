Ilfovul, transformat de explozia rezidențială. Cătălin Badea, soluții după ce drumurile județene au ajuns să preia trafic de bulevard urban VIDEO

Centura Ocolitoare Brănești

Ilfovul s-a schimbat radical în ultimii ani, iar dezvoltarea accelerată a zonelor rezidențiale a pus o presiune uriașă pe infrastructura rutieră. Drumurile județene și comunale, proiectate pentru trafic redus, sunt folosite astăzi ca adevărate bulevarde urbane, spune Cătălin Badea, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene Ilfov.

Transformarea de lângă București. Trafic de bulevard urban pe drumurile județene/comunale din Ilfov

Cătălin Badea, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene Ilfov, punctează, în cadrul dezbaterii DC Media Group ”Educația rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă”, că ”În Ilfov avem 540.000 de locuitori, în teorie. În realitate, sunt de două ori mai mulți cetățeni. S-a transformat, în ultimii 8 ani, într-o zonă de reședință pentru foarte mulți dintre locuitorii Bucureștiului. Transportul public metropolitan nu a reușit să țină pasul cu ritmul construcțiilor rezidențiale. Prin urmare, majoritatea familiilor dețin două sau trei mașini. Automat, densitatea de trafic a crescut. Pe lângă acest aspect, datorită investițiilor majore care se fac în Ilfov, în infrastructură, valorile de trafic greu au crescut exponențial. Drumurile județene, comunale, proiectate inițial pentru trafic ușor și viteze reduse preiau acum valori de trafic de bulevard urban, mai ales la orele de vârf”.

Creșterea siguranței rutiere, prioritatea din Ilfov

Referindu-se la măsurile necesare pentru creșterea siguranței rutiere, reprezentantul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene Ilfov a subliniat că prioritatea o reprezintă amenajarea unor treceri de pietoni mai sigure.

”Pe primul loc aș pune necesitatea trecerilor de pietoni sigure. Localitățile s-au dezvoltat de-a lungul șoselelor principale, transformând drumurile de tranzit în străzi rezidențiale, iar comportamentul rutier a rămas de drum național. De asemenea, intervin presiuni asupra intersecțiilor” a subliniat Cătălin Badea.

Cum intervine Direcția de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene Ilfov

”În fiecare an, împreună cu Poliția Rutieră Ilfov, cu echipe mixte, analizăm și implementăm în teren, în zonele vulnerabile, soluții de creștere a siguranței rutiere. Acest lucru presupune refacerea marcajelor deja existente, înființarea de treceri de pietoni noi. Ne focusăm, în principal, în zonele școlilor și grădinițelor. Fiecare proiect de infrastructură, modernizare și reabilitare de drum județean implică măsuri de sporire a siguranței rutiere. Vorbim despre lărgirea benzilor de circulație, amenajare de trotuare, implicit unde se impun limitatoare de viteză.

Plan de siguranță rutieră, cu fonduri europene

În acest moment, avem deja depus un studiu de fezabilitate în vederea obținerii de fonduri europene pentru siguranța rutieră pe drumurile din județul Ilfov, care implică:

suprailuminarea trecerilor de pietoni

intersecții giratorii

introducere de benzi de stocaj

intersecții semaforizate” anunță Cătălin Badea, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene Ilfov, în dezbaterea DCNews.

Vezi mai mult în dezbatere:

În urmă cu o zi, joi, 30 iulie, președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, publica imagini din localitatea Brănești, unde a ținut ședința de lucru în teren, alături de primarul Niculae Cismaru și de alți membri din administrația publică: vicepreședintele CJ Ilfov, Ștefan Rădulescu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, directorul CNAIR, Cristian Pistol.

”Am analizat două obiective mari de infrastructură: Varianta Ocolitoare Brănești, finanțată prin fonduri nerambursabile și drumul județean DJ100, construit de noi, pe bani europeni.

Centura Ocolitoare Brănești, deschisă traficului

Centura Ocolitoare Brănești (VO) este finalizată și, de astăzi, este deschisă traficului. Este un proiect realizat printr-un parteneriat între Primăria Brănești – CNAIR, cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov.

Cât de important este acest nou drum? Fluidizează traficul din întreaga zonă. Și, foarte important, este o variantă rapidă pentru cei 11 mii de cetățeni din Brănești, dar și pentru toți cei care tranzitează sud-estul Ilfovului spre București – Constanța sau oricare alt punct al județului.

Mai mult, traficul pe pe DN3 se descarcă prin VO Brănești - A2. Scăpăm, astfel, de aglomerația din localitate.

Vă explic pe date din teren - o familie care locuiește în estul județului are la dispoziție DJ100, un drum foarte circulat, pe care trec zilnic zeci de mii de cetățeni, drum conectat la A0, Centura Capitalei și, de astăzi, la A2, prin Pasajul Brănești și Centura Ocolitoare VO Brănești.

Pasajul amplasat peste linia de cale ferată București – Constanța face legătura între DN3 și DJ100, iar acum, după finalizarea Centurii Ocolitoare VO Brănești, se va asigura accesul direct către A2.

Prin urmare, am realizat fluidizarea traficului din comuna Brănești și s-a legătura directă din DN3 - Pasaj peste CFR- VO3G – Autostrada A2.

Toate acestea sunt construite în echipă – Primăria Brănești, Compania Națională de Infrastructură Rutieră, Consiliul Județean Ilfov.

Ilfovul are o echipă puternică. Se dezvoltă de la un an la altul - continuitatea este cheia.

Dacă tragem linie, Ilfovul este, în prezent, conectat în proporție de peste 80% la drumurile de mare viteză care duc în toată țara” anunță Hubert Thuma.