Vești pentru cei care își cumpără locuință. Se prelungește termenul pentru TVA redus. Foto: Pixabay

Comisia de buget a Senatului a aprobat luni o propunere legislativă prin care persoanele care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe până la 31 iulie 2025 își vor putea finaliza tranzacția fără TVA majorat până la 30 septembrie.

Comisia de buget a Senatului a acordat, luni, raport favorabil propunerii legislative prin care cei care au încheiat precontracte de cumpărare a locuinţelor până la 31 iulie 2025 să poată să încheie procedura fără TVA majorat până pe 30 septembrie anul curent, astfel încât să nu fie afectaţi de atacul cibernetic de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Daniel Zamfir: „Nu este vina oamenilor că sistemul a fost atacat”

"Am iniţiat acest proiect de lege prin care am decis ca termenul pentru persoane cu antecontracte de vânzare-cumpărare, cu TVA redus de 9%, să fie prelungit. Spuneam, evident, că nu e vina oamenilor că sistemul a fost atacat şi am decis să prelungim termenul până la 30 septembrie, termen până la care aceşti cumpărători să îşi poată încheia actele atât la cartea funciară, cât şi la notariat. Au existat nişte amendamente care stabilesc dispoziţii tranzitorii, pentru că legea, aşa cum ştiţi, pe parcursul legislativ, nu poate fi adoptată până la 1 august, care era data-limită de încheiere a contractelor", a explicat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, iniţiator al propunerii legislative.

El a precizat că toate partidele au fost de acord cu prelungirea acestui termen. "Nu este vorba de vreun impact bugetar, ci doar de o formalitate a încheierii actelor", a precizat senatorul social-democrat.

Propunerea legislativă va intra, luni după-amiază, în plenul Senatului, ca prim for legislativ sesizat. Senatul se află în sesiune extraordinară până la 31 iulie.