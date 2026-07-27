De la festival, pe patul de spital. O tânără de 18 ani din Craiova se zbate între viață și moarte după ce ar fi contractat o bacterie

Tânăra a plecat la un festival de pe litoral cu un grup de prieteni, fără să știe că unul dintre ei avea meningită. Sursa foto: Freepik, @DC Studio

Pentru o tânără de 18 ani, o vacanță la mare s-a transformat într-o luptă pentru viață, după ce a contractat o bacterie la un festival.

O tânără de 18 ani din Craiova se află în stare critică după ce s-a îmbolnăvit la un festival de la mare. Ea a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca cu un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit Observator, tânăra a plecat pe litoral cu un grup de prieteni, fără să știe că unul dintre ei avea meningită. Atunci când s-a întors la Craiova, a ajuns direct la Spitalul de Boli Infecțioase, cu tuse și dureri de cap. Totuși, în cazul fetei meningita a fost infirmată.

"Era contact cu un apropiat care avea meningită cu enterovirus, pacienta venea de la un festival de la mare, unde probabil că au fost mai mulţi contacţi. A fost infirmată meningita", a declarat Dragoş Nicolosu, director medical la Spitalul de Boli Infecţioase din Craiova, pentru sursa citată.

Starea fetei s-a agravat însă rapid și a ajuns în Terapie Intensivă.

Pilotul elicopterului Black Hawk, chemat de acasă

Ulterior, trei medici de la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, specializați în medicină de urgență, terapie intensivă și chirurgie cardiovasculară, au plecat de urgenţă la Craiova pentru a evalua pacienta. Ei au inițiat terapia ECMO, au stabilizat-o pe tânără și au pregătit-o pentru transport.

"A fost o misiune cu un grad de complexitate ridicat din punct de vedere medical. O misiune de alertă. Fiind și pe weekend, am fost chemați de acasă", a spus Mihai Ciocan, pilot Black Hawk.

"Pacienta suferă de bronhopneumonie și a necesitat terapie ECMO pentru substituirea funcției respiratorii. Pentru a putea să asistăm pacientul, din punct de vedere al circulației sau respirației, trebuie ca sângele să fie drenat și introdus în pacient. Este un aparat care are posibilitatea de a susține circulaţia sângelui la pacienți, cât și oxigenarea lui, poate substitui funcția inimii și a plămânilor pe termen lung", a explicat Horaţiu Moldovan, șeful secției de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

Tânăra a ajuns duminică dimineață la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Potrivit medicilor, starea pacientei este stabilă în acest moment, însă rămâne în continuare gravă, fiind conectată la aparatele care o ţin în viaţă.

Cum pot fi contractate enterovirusurile

Deocamdată este neclar de ce tânăra a ajuns atât de rapid într-o stare atât de gravă. Medicii au explicat însă cum pot fi contractate enterovirusurile.

"Ele se pot transmite interuman prin cale fecal-orală, prin lipsa igienizării mâinilor şi pe cale respiratorie prin picături, când tuşim sau strănutăm. De aceea apar cel mai adesea în colectivităţi, şcoli, tabere sau spaţii aglomerate. Dacă apare febră mare cu durere puternică sau tusea cu dificultate la respiraţie, pacientul ar trebui să se prezinte la medic", a spus Gabriel Nistor, medic infectionist.