Universitatea din București: Număr record de candidaturi, atât la programele de licență, cât și la cele de masterat

Universitatea din București a înregistrat în sesiunea din iulie 2026 un număr record de candidaturi și creșteri semnificative ale numărului de candidați, atât la programele de licență, cât și la cele de masterat.

La nivelul întregii Universități din București, concurența pentru locurile finanțate de la bugetul de stat este de 6,1 candidaturi pe loc pentru programele de studii universitare de licență și de 3 candidaturi pe loc pentru programele de studii universitare de masterat. Universitatea din București a scos la concurs 4.868 de locuri la buget pentru studiile de licență și 3.252 de locuri la buget pentru studiile de masterat.

În ceea ce privește programele de studii universitare de licență, cele mai ridicate concurențe s-au înregistrat la programul Psihologie - științe cognitive de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, cu 22,4 candidați pe loc la buget, la programul Administrarea afacerilor de la Facultatea de Administrație și Afaceri, cu 16,4 candidați pe loc la buget, și la programul Chimie farmaceutică de la Facultatea de Chimie, cu 16,9 candidați pe loc la buget, precizează Agerpres.

La nivelul studiilor universitare de masterat, cele mai mari concurențe pe locurile la buget s-au înregistrat la programele Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică, cu 16,9 candidați pe loc, Psihologie organizațională și managementul resurselor umane, cu 13,1 candidați pe loc, și Terapii cognitiv-comportamentale, cu 12,7 candidați pe loc la buget, toate organizate de Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Față de sesiunea de admitere din iulie 2025, cele mai importante creșteri s-au înregistrat la programele de licență Geofizică de la Facultatea de Geologie și Geofizică, unde numărul candidaților a crescut de la 15 la 110 (+630%), și Geologie, de la aceeași facultate, unde numărul candidaților a crescut de la 39 la 133 (+240%).

Rezultatele acestei sesiuni de admitere ne arată că Universitatea din București este tot mai mult universitatea preferată de candidații din întreaga țară. Mă bucură să văd că există un interes tot mai mare pentru domenii în care societatea are nevoie de specialiști bine pregătiți. Creșterea numărului de candidați la programe din științele naturii, sănătate, drept, psihologie, științele sociale și științele comunicării, precum și concurența ridicată la numeroase programe de masterat reprezintă un semnal important pentru noi și arată că eforturile de adaptare curriculară la nevoile pieței, parteneriatele tot mai strânse cu angajatorii și viziunea generală adaptată transformărilor societății și evoluțiilor profesionale se pliază pe interesele de formare profesională ale tinerilor, a declarat prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, citat în comunicat. (Claudia Calotă)