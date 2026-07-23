CJ Dâmbovița și-a premiat elevii de 10 de la Bacalaureat

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

"Există rezultate care merită mai mult decât felicitări. Merită să fie recunoscute și apreciate de toată comunitatea", a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean dâmbovița.

În ședința Consiliului Județean Dâmbovița a fost aprobat proiectul de hotărâre prin care le-am premiat pe cele patru eleve care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat:

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino”:

* Neacșu Alexandra Elena;

* Mihalache Ana-Maria Daria;

* Dima Valentina Adriana.

Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”:

* Șerban Daniela Florentina.

Mediile de 10 pe care le-au obținut reprezintă rezultatul muncii de zi cu zi, al seriozității și al ambiției de a fi mereu mai bune.

Le felicit pe cele patru absolvente pentru această performanță și le doresc să își păstreze aceeași motivație în tot ceea ce vor face mai departe.

Felicitări și profesorilor, dar și părinților, care au avut un rol important în acest parcurs!