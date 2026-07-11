Memorare versus rezolvare: Ce se învață pentru Bac. Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară: De ce elevii uită rapid ce învață / video

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Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară a vorbit despre accentul pus pe memorare în școala românească și a explicat de ce elevii uită rapid informațiile învățate.

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, profesor universitar de Pedagogie, consideră că în școala românească accentul este pus încă pe memorare, nu pe gândirea critică și aplicarea cunoștințelor. În opinia sa, elevii ar trebui să fie evaluați după modul în care folosesc informațiile și își dezvoltă creativitatea, nu doar după reproducerea lor.

„În școala românească se pune accent pe memorare, mai puțin pe logică, pe rezolvarea de sarcini. S-a schimbat ceva? Ați văzut subiectele de la bac?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu cred că s-a schimbat foarte mult. Încă există această perspectivă a memorării care te salvează și, într-adevăr, dacă nu pici pe modul de rezolvare a baremului, mod de rezolvare care îți este predat mot a mot la școală, s-ar putea să ai probleme.

Sunt complet de acord că ar trebui să vedem ce știe acest tânăr să facă cu aceste informații și ar trebui valorizat acest lucru. Ar trebui valorizată gândirea critică, ar trebui valorizată capacitatea lui de a dezvolta informații cunoscute, dar în zona de creativitate, adică nu este suficient să știe pe de rost anumite lucruri. Poate că e un început, dar ce va face cu acele informații? Pentru că modul în care va utiliza ceea ce a învățat dovedește și calitatea învățării”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară.

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„Ceea ce înveți mecanic se uită în primele 8 zile după ce ai învățat”

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară a explicat că informațiile învățate mecanic se uită rapid, ceea ce face ca efortul elevilor și al profesorilor să fie mai puțin eficient. Potrivit acestuia, școala ar trebui să urmărească formarea elevilor și utilizarea eficientă a cunoștințelor, nu doar simpla memorare.

„Există foarte multe studii care duc la concepția că 80% din ceea ce înveți mecanic se uită în primele 8 zile după ce ai învățat. Deci e un efort, bifezi, iei o notă, dar la final nu ai făcut nimic cu această informație și tot efortul tău este inutil. Munca profesorului este mai puțin folositoare, pentru că noi vrem ca aceste informații să îi formeze, să creioneze un profil al viitorului om care este implicat în societate.

Păi dacă informațiile intră și ies imediat și nu rămân foarte mult în tânărul nostru, aici avem de-a face cu o problemă”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară la DC News.

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