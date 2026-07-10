Corveta „Contraamiral August Roman”, prima navă nouă care intră în dotarea Armatei Române în 36 de ani ajunge în România

Foto: Facebook Radu Miruţă

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat venirea în România a corvetei "Contraamiral August Roman". Aceasta este prima navă care intră în dotarea Armatei Române în ultimii 36 de ani.

"Le mulțumesc militarilor care au adus acasă corveta „Contraamiral August Roman” și care mi-au oferit onoarea de a fi alături de ei în voiajul din Turcia până în România.

Au fost aproape 14 ore în care am văzut, dincolo de uniformă, oameni care își trăiesc meseria cu pasiune, disciplină și un respect profund pentru România. Respect real, nu prin vorbe pompoase.

Le mulțumesc comandantului navei, locotenent comandor Huruială, comandorului Ioan și întregului echipaj de 85 de militari. Pe parcursul voiajului au desfășurat exerciții de instruire, iar ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost doar profesionalismul lor, ci încrederea pe care o au unii în ceilalți. În astfel de misiuni, performanța nu este niciodată rezultatul unui singur om. Este rezultatul unei echipe.

Foto: Facebook Radu Miruţă

Am văzut o navă modernă, bine construită, care mai are doar câțiva pași de parcurs pentru a fi pregătită pentru toate misiunile complexe pentru care este proiectată: de la supraveghere și patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin și la suprafață, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord.

Aceasta este prima navă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după 36 de ani. Iar acest lucru spune multe. Nu despre trecut, ci despre responsabilitatea pe care o avem pentru viitor.

Noi, cei aflați vremelnic în funcții publice, avem obligația să le oferim acestor profesioniști echipamentele de care au nevoie. Ei și-au făcut și își fac datoria în fiecare zi. Este rândul nostru să ne facem datoria față de ei.

România are oameni extraordinari. Am văzut asta încă o dată la bordul corvetei „Contraamiral August Roman”. Acum trebuie să ne asigurăm că au și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea la cel mai înalt nivel.

România are cu cine. Datoria noastră este să arătăm că are și cu ce", a transmis Radu Miruţă pe Facebook.

Primul salut marinăresc în Marea Neagră

"Primul salut marinăresc în Marea Neagră: Corveta „Contraamiral August Roman” – 261 s-a întâlnit cu Fregata „Regele Ferdinand” – 221

Un moment cu o puternică încărcătură simbolică a avut loc în Marea Neagră, unde noua corvetă a Forțelor Navale Române, „Contraamiral August Roman” – 261, aflată în marșul de dislocare către Constanța, s-a întâlnit pentru prima dată cu fregata „Regele Ferdinand” – 221.

Cele două nave militare și-au acordat tradiționalul salut marinăresc, marcând astfel prima interacțiune a celei mai noi nave de luptă a Forțelor Navale cu o fregată de tip T 22 R.

Acest eveniment simbolizează integrarea noii corvete în structurile operaționale ale Forțelor Navale Române și deschide un nou capitol în procesul de modernizare a Flotei. În tradiția marinărească, salutul dintre două nave militare nu este doar un gest de curtoazie, ci unul de respect și recunoaștere între echipaje.

Fregata „Regele Ferdinand” este una dintre navele cu cea mai bogată experiență operațională și cu numeroase misiuni și operații NATO și UE executate, iar în această perioadă participă la Exercițiul multinațional BREEZE 2026, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei.

Interacțiunea dintre fregata veterană a teatrelor de operații și cea mai nouă corvetă a reprezentat, de asemenea, și prima secvență de instruire a corvetei „Contraamiral August Roman” – 261 în comun cu o navă aparținând Forțelor Navale Române.

Sosirea navei în portul militar este programată pentru vineri, 10 iulie, după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară.

Corveta, construită în Turcia și intrată oficial în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie 2026, reprezintă cea mai nouă și cea mai modernă platformă navală din dotarea Forțelor Navale Române, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin", transmit Forţele Navale Române.