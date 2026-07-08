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Imaginile zilei la Ankara, înainte de şedinţele de la Summit-ul NATO cu Emmanuel Macron - video în articol

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 08 Iul 2026
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emmanuel macron la forumul economic mondial de la davos
Foto: Agerpres

Emmanuel Macron a surprins pe toată lumea miercuri dimineaţă, la Ankara, înainte de şedinţele de la Summit-ul NATO.

Emmanuel Macron a ieşit la alergat pe străzile din Ankara, flancat de agenţii din dispozitivul său de securitate. Preşedintele Franţei a fost zâmbitor şi i-a salutat pe oamenii din jur. 

Alergarea de dimineaţă face parte din rutina preşedintelui francez, Emmanuel Macron, aflat la ultimul an de mandat. 

Preşedintele Franţei a fost în Siria, înainte de sosirea la Ankara 

Preşedintele francez Emmanuel Macron a sosit luni seară la Damasc pentru o vizită inedită, prima în Siria a unui lider occidental după căderea regimului condus de Bashar al-Assad şi venirea la putere a preşedintelui Ahmed al-Sharaa, transmite AFP.

La Damasc, unde a stat până marţi, Macron a pledat pentru o Sirie liberă, pluralistă, ce îşi respectă fiecare dintre componente şi joacă un rol de moderator al tensiunilor din Orientul Mijlociu, după cum le-a spus liderul francez jurnaliştilor acreditaţi la Palatul Elysée.

Şeful statului francez a fost întâmpinat la sosire de ministrul de externe sirian Assaad al-Shaibani.

Franţa nu a dorit să comunice despre deplasarea preşedintelui Macron până la aterizarea la Damasc, în special din raţiuni de securitate în Siria, ţară ce traversează un proces de pacificare fragil.

Aceasta este prima vizită a unui preşedinte francez în Siria după cele efectuate de Nicolas Sarkozy în 2008 şi 2009, înainte de ruptura provocată de reprimarea 'primăverii arabe' în 2011 de către regimul Bashar al-Assad.

Emirul Qatarului, Tamim ben Hamad Al-Thani, a fost la începutul lui 2025 primul şef de stat care l-a vizitat pe noul lider islamist sirian.

El a fost urmat în ianuarie 2026 de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi în aprilie de şeful statului ucrainean Volodimir Zelenski.

Macron este totuşi primul lider al unei ţări membre a Uniunii Europene şi primul lider al unei puteri occidentale care se deplasează la Damasc. El devenise deja primul lider occidental care l-a primit pe Ahmed al-Sharaa, în mai 2025.

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