Ucraina, lovită fără apărare. Nicio rachetă balistică rusă nu a fost interceptată în atacul de noaptea trecută. Zelenski cere NATO mai multe rachete Patriot / update

Atac în Ucraina. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Sistemul Patriot, fabricat în SUA, rămâne singura apărare eficientă a Ucrainei împotriva rachetelor balistice, însă oficialii afirmă că stocurile de interceptori au ajuns la un nivel critic de scăzut.

UPDATE, ora 12:40: Zelenski cere NATO mai multe rachete Patriot după ultimul atac al Rusiei asupra Kievului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este „de o importanţă critică” ca summitul NATO care începe marţi la Ankara să se încheie cu noi măsuri concrete privind consolidarea apărării aeriene ucrainene, la câteva ore după ce un nou atac masiv al Rusiei asupra Kievului a ucis zece persoane, informează EFE.

„Cât timp rachetele Patriot rămân în depozitele aliaţilor noştri, Rusia va fi încurajată să continue să distrugă clădiri rezidenţiale. Statele Unite şi Europa au suficiente resurse pentru a opri acest teroare”, a scris pe X Volodimir Zelenski, condamnând atacul.

Potrivit forţelor aeriene ucrainene, Rusia a atacat luni dimineaţă cu 351 de drone şi 68 de rachete, printre care 23 balistice Iskander-M şi 6 antinavă Zircon şi Oniks. Niciuna din rachetele balistice şi antinavă nu a putut fi doborâtă şi toate şi-au atins ţintele.

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Apărarea aeriană a Ucrainei nu a reușit să intercepteze niciuna dintre cele 29 de rachete balistice lansate de Rusia în timpul atacului din noaptea de 6 iulie, a confirmat purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene, colonelul Yurii Ihnat, notează Euronews. El a spus că „rata de succes a interceptării este scăzută, ca să nu spunem mai mult”.

Ihnat a declarat că Ucraina nu dispune de mijloacele necesare pentru a contracara rachetele balistice ale Rusiei: „Pentru a doborî rachete balistice, ai nevoie de mijloacele potrivite. Avem suficiente sisteme, dar ceea ce ne lipsește este o aprovizionare constantă cu rachete”.

El a adăugat că Moscova este conștientă de această lipsă și „exploatează faptul că Ucraina și, de fapt, întreaga lume se confruntă cu un deficit serios de interceptori PAC-2 și PAC-3”. Din acest motiv, Rusia își concentrează tot mai mult atacurile asupra rachetelor balistice.

Ihnat a spus că Ucraina va continua să folosească toate canalele diplomatice disponibile pentru a-și consolida capacitățile de apărare aeriană.

Ambasadorul Ucrainei la UE, Vsevolod Chentsov, a declarat pentru emisiunea matinală „Europe Today” de la Euronews că Kremlinul transmite un mesaj prin aceste atacuri.

„Rusia transmite mesajul că vrea să continue acest război”, a spus el. „Dar, cu siguranță, atât Ucraina, cât și aliații noștri vor transmite înapoi mesajul nostru, pentru că războiul se întoarce în Rusia. Iar Ucraina deja are răspunsul său, pe care îl numim sancțiuni cinetice”.

Chentsov s-a referit la intensificarea atacurilor Ucrainei cu rază medie și lungă de acțiune asupra Rusiei și asupra teritoriilor ocupate de Moscova în Ucraina. Totuși, el a recunoscut că, dincolo de această campanie de lovituri care pune presiune pe mașinăria de război rusă, Ucraina are nevoie urgentă de apărare antirachetă.

Această problemă urmează să fie discutată la summitul NATO de la Ankara, care începe marți.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni dimineață că este „critic de important ca lumea, în primul rând Statele Unite și partenerii europeni, să iasă din summitul NATO de la Ankara cu decizii ferme în sprijinul apărării aeriene a Ucrainei și, astfel, al protejării vieților civililor. Atât timp cât rachetele Patriot se află în stocurile aliaților noștri, Rusia este încurajată să continue să lovească locuințe. Statele Unite și Europa au suficientă putere pentru a opri acest terorism”.

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

Sistemul Patriot, fabricat în SUA, rămâne principala apărare eficientă a Ucrainei împotriva rachetelor balistice, însă oficialii spun că stocurile de interceptori sunt extrem de reduse.

Produse în SUA de companiile Raytheon și Lockheed Martin, sistemele Patriot au fost utilizate pe scară largă de aliații americani, inclusiv în zona Golfului, dar și de Ucraina. Totuși, războiul dintre SUA și Israel cu Iranul a redus cu aproape o treime stocul global de interceptori Patriot. Potrivit unor estimări, statele din Golf au folosit peste 1.100 de interceptori în ultimele luni.

Potrivit lui Zelenski, Lockheed Martin produce aproximativ 600 de interceptori pe an, adică în jur de 60 - 65 pe lună.

Oficialii ucraineni afirmă că Rusia produce aproximativ 120 de rachete balistice lunar, alături de alte sisteme, și își adaptează tot mai mult atacurile pentru a exploata golurile din apărarea aeriană a Ucrainei, lansând recent aproximativ 30 de rachete balistice într-o singură noapte.